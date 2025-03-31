WSJ: в администрации Трампа набирают влияние противники отношений с РФ

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Агрессивно настроенные по отношению к России советники президента США Дональда Трампа укрепляют свои позиции в Вашингтоне. С таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal (WSJ).
По мнению собеседников издания, некоторые приближенные Трампа полагают, что Россия якобы затягивает переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Москва выступает за мирное разрешение украинского кризиса, но при устранении его первопричин и не в ущерб российским интересам.
30 марта Трамп заявил, что введет вторичные ограничительные меры в отношении российской нефти, если Москва не пойдет на сделку по мирному урегулированию конфликта на Украине и глава Белого дома сочтет это «виной России». По утверждению телеканала NBC News, американский лидер заявил, что был «очень разозлен» словами президента России относительно Владимира Зеленского и киевских властей, посчитав, что заявления Москвы «не ведут в правильном направлении».
27 марта Путин предложил ввести на Украине временное внешнее управление под эгидой ООН, что открыло бы путь к легитимным переговорам об урегулировании конфликта. По словам главы российского государства, вопрос введения внешнего управления на Украине можно было бы обсудить с США, европейскими странами, партнерами и друзьями России.