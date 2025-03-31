WSJ: в администрации Трампа набирают влияние противники отношений с РФ

30 марта Трамп заявил, что введет вторичные ограничительные меры в отношении российской нефти, если Москва не пойдет на сделку по мирному урегулированию конфликта на Украине и глава Белого дома сочтет это «виной России». По утверждению телеканала NBC News, американский лидер заявил, что был «очень разозлен» словами президента России относительно Владимира Зеленского и киевских властей, посчитав, что заявления Москвы «не ведут в правильном направлении».