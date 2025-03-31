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Встреча Мирзиёева и Рахмона — что обсудили президенты

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Худжанде прошла встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Таджикистана Эмомали Рахмона, сообщает пресс-служба главы РУз.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Сразу по прибытии в город Худжанд состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего углубления двусторонних отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества в контексте выполнения договоренностей на высшем уровне.

говорится в сообщении

Лидеры поздравили друг друга и братские народы с наступлением священного праздника Рамазан хайит.

Они с удовлетворением отметили достигнутый высочайший уровень узбекско-таджикского многопланового сотрудничества.

Так, товарооборот между Узбекистаном и Таджикистаном в 2024 году превысил $700 млн. Страны успешно реализуют проекты кооперации в промышленности, энергетике, электротехнической, текстильной, аграрной и других приоритетных отраслях, осуществляют плодотворные межрегиональные контакты и активный культурно-гуманитарный обмен.

Подчеркнута важность выработки мер по ускорению совместных проектов практического взаимодействия в ходе предстоящего заседания Межправительственной комиссии.

говорится в сообщении

Лидеры также обменялись мнениями по региональной повестке, включая проведение в Узбекистане предстоящих многосторонних саммитов.

Напомним, что глава Узбекистана по приглашению таджикского коллеги находится с рабочим визитом в Худжанде.

Сегодня состоится трехсторонняя встреча президентов Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

В соответствии с повесткой дня участники рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

По итогам переговоров предусматривается подписание Договора о точке стыка государственных границ Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Президенты также примут участие в совместном концерте мастеров искусств.