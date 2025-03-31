Встреча Мирзиёева и Рахмона — что обсудили президенты

Так, товарооборот между Узбекистаном и Таджикистаном в 2024 году превысил $700 млн. Страны успешно реализуют проекты кооперации в промышленности, энергетике, электротехнической, текстильной, аграрной и других приоритетных отраслях, осуществляют плодотворные межрегиональные контакты и активный культурно-гуманитарный обмен.