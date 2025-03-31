Встреча Мирзиёева и Рахмона — что обсудили президенты

Сразу по прибытии в город Худжанд состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего углубления двусторонних отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества в контексте выполнения договоренностей на высшем уровне.
Лидеры поздравили друг друга и братские народы с наступлением священного праздника Рамазан хайит.
Они с удовлетворением отметили достигнутый высочайший уровень узбекско-таджикского многопланового сотрудничества.
Так, товарооборот между Узбекистаном и Таджикистаном в 2024 году превысил $700 млн. Страны успешно реализуют проекты кооперации в промышленности, энергетике, электротехнической, текстильной, аграрной и других приоритетных отраслях, осуществляют плодотворные межрегиональные контакты и активный культурно-гуманитарный обмен.
Подчеркнута важность выработки мер по ускорению совместных проектов практического взаимодействия в ходе предстоящего заседания Межправительственной комиссии.
Лидеры также обменялись мнениями по региональной повестке, включая проведение в Узбекистане предстоящих многосторонних саммитов.
Напомним, что глава Узбекистана по приглашению таджикского коллеги находится с рабочим визитом в Худжанде.
Сегодня состоится трехсторонняя встреча президентов Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.
В соответствии с повесткой дня участники рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
По итогам переговоров предусматривается подписание Договора о точке стыка государственных границ Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.
Президенты также примут участие в совместном концерте мастеров искусств.