Трамп установил Путину «психологический дедлайн» для прекращения огня на Украине

«Мы заключили сделку по редкоземельным металлам, и теперь он [Зеленский] говорит: “Ну вы знаете, я хочу пересмотреть сделку”. Он хочет стать членом НАТО. Ну он никогда бы не смог стать членом НАТО. Он это понимает. Так что, если он хочет пересмотреть сделку, у него будут большие проблемы», — отметил Трамп.