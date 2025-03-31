Глава государства предложил создать бизнес-совет Казахстана и Словении

У нас прошли очень продуктивные переговоры и даже очень чувствительные сектора касательно международной ситуации были обсуждены. И, конечно же, мы будем привержены нашим совместным усилиям по достижению очень позитивных результатов по развитию взаимного сотрудничества.
Глава государства подчеркнул, что Словения является важным партнером Казахстана в Европе.
Я планирую посетить бизнес-форум завтра для того, чтобы встретиться с вашими бизнесменами, а также с нашими казахстанскими бизнесменами, которые представляют наше бизнес-сообщество в стране. Мы подчеркнули несколько важных сфер для будущего сотрудничества, это торговля и инвестиции, атомная энергетика, транзит и логистика, зеленый рост и возобновляемые источники, здравоохранение, цифровизация и, конечно же, туризм. Нефть и газ в том числе будут и должны стать главным и важным аспектом нашего сотрудничества.
Президент отметил, что Казахстан привержен к созданию благоприятных условий для бизнеса Словении, и готов применить очень важные проекты, включая регуляторную прозрачность, инвестиционную защиту и диверсификацию экономики.
Я предложил установить или создать бизнес-совет, который будет работать на постоянной основе и я думаю, что это будет очень важным шагом для работы в будущем. Я бы также хотел предложить модернизировать уровень межгосударственной комиссии, так, мы достигнем определенно хороших результатов.
Напомним, ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Словении Наташу Пирц-Мусар в Акорде. В рамках визита состоится казахско-словенский бизнес-форум.