Глава государства предложил создать бизнес-совет Казахстана и Словении

Я планирую посетить бизнес-форум завтра для того, чтобы встретиться с вашими бизнесменами, а также с нашими казахстанскими бизнесменами, которые представляют наше бизнес-сообщество в стране. Мы подчеркнули несколько важных сфер для будущего сотрудничества, это торговля и инвестиции, атомная энергетика, транзит и логистика, зеленый рост и возобновляемые источники, здравоохранение, цифровизация и, конечно же, туризм. Нефть и газ в том числе будут и должны стать главным и важным аспектом нашего сотрудничества.