В Британии раскрыли, о чем Трамп и Стармер договорились в отношении Путина

«Лидеры согласились с необходимостью продолжать коллективное давление на Путина», — говорится в заявлении.
Указывается, что Страмер также проинформировал Трампа о содержании дискуссии на встрече так называемой коалиции желающих в Париже.
Агентство Bloomberg 13 марта передавало, что президент Франции Эммануэль Макрон и Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности.
Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейского военного контингента на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать «факты на земле».