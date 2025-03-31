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В Британии раскрыли, о чем Трамп и Стармер договорились в отношении Путина

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Британия попыталась показать свою значимость в вопросе разрешения украинского кризиса, опубликовав на сайте правительства утверждение о том, что премьер Кир Стармер и президент США Дональд Трамп якобы договорились о давлении на главу России Владимира Путина.

Источник: © РИА Новости

«Лидеры согласились с необходимостью продолжать коллективное давление на Путина», — говорится в заявлении.

Указывается, что Страмер также проинформировал Трампа о содержании дискуссии на встрече так называемой коалиции желающих в Париже.

Агентство Bloomberg 13 марта передавало, что президент Франции Эммануэль Макрон и Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности.

Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейского военного контингента на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать «факты на земле».