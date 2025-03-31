В Британии раскрыли, о чем Трамп и Стармер договорились в отношении Путина

Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейского военного контингента на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать «факты на земле».