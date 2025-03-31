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В Китае оценили угрозы Трампа по российской нефти

ПЕКИН, 31 мар — РИА Новости. Сотрудничество Китая и России не подвержено влиянию сторонних факторов, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Источник: РИА "Новости"

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил запретом на ведение бизнеса в США импортерам нефти из РФ в случае отсутствия соглашения с Москвой по Украине. Трамп уточнил, что планирует ввести пошлину в размере от 25% до 50% на всю нефть, экспортируемую из России.

«Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна. Мы всегда считали, что диалог и переговоры являются единственным реальным путем выхода из украинского кризиса», — заявил дипломат на просьбу прокомментировать заявление Трампа.

Он подчеркнул, что «сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против третьих сторон и не подвержено влиянию сторонних факторов».