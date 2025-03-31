В Китае оценили угрозы Трампа по российской нефти

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил запретом на ведение бизнеса в США импортерам нефти из РФ в случае отсутствия соглашения с Москвой по Украине. Трамп уточнил, что планирует ввести пошлину в размере от 25% до 50% на всю нефть, экспортируемую из России.
«Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна. Мы всегда считали, что диалог и переговоры являются единственным реальным путем выхода из украинского кризиса», — заявил дипломат на просьбу прокомментировать заявление Трампа.
Он подчеркнул, что «сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против третьих сторон и не подвержено влиянию сторонних факторов».