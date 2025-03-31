Наташа Пирц-Мусар поблагодарила Токаева за теплый прием в Астане

Данный визит призван способствовать углублению экономического сотрудничества. Эту цель разделяют обе наши страны. У нас есть значительный потенциал для роста, и я уверена, что мы сможем добиться большего. Объем товарооборота между нашими странами растет с каждым годом. Как вы уже сказали, мы достигли объема инвестиций в 200 миллионов долларов, но возможности гораздо шире. Именно поэтому я очень рада находиться в Астане в сопровождении представительной бизнес-делегации — здесь присутствуют представители 25 ведущих компаний Словении.