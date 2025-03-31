Казахстан и Словения договорились усилить экономическое сотрудничество и увеличить товарооборот

Приветствуя словенскую делегацию, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан нацелен на развитие многогранного сотрудничества со Словенией, назвав её «проверенным временем надёжным партнёром в Европе».
Ваш визит в Астану очень важен для нас. Мы провели конструктивную беседу по актуальным международным вопросам, подтвердив общую заинтересованность в достижении конкретных результатов. Казахстан сделает всё необходимое для развития нашего сотрудничества и создания благоприятных условий для словенского бизнеса.
Президент Казахстана также отметил важность казахско-словенского бизнес-форума, который проходит в Астане и направлен на укрепление деловых и инвестиционных связей.
Президент Словении Наташа Пирц-Мусар поблагодарила казахстанскую сторону за тёплый приём и подчеркнула, что экономическое сотрудничество двух стран имеет большие перспективы для дальнейшего роста.
Наш визит призван усилить экономические связи, которые динамично развиваются. Товарооборот ежегодно растёт, а объём словенских инвестиций достиг 200 миллионов долларов. Я уверена, это далеко не предел. Именно поэтому вместе со мной в Астану прибыли представители 25 крупнейших словенских компаний, заинтересованных в новых проектах.
В ходе переговоров стороны обсудили развитие партнёрства в области инвестиций, торговли, транспорта, логистики, цифровизации и искусственного интеллекта, а также здравоохранения, туризма и добычи критических минералов.