Казахстан и Словения договорились усилить экономическое сотрудничество и увеличить товарооборот

Наш визит призван усилить экономические связи, которые динамично развиваются. Товарооборот ежегодно растёт, а объём словенских инвестиций достиг 200 миллионов долларов. Я уверена, это далеко не предел. Именно поэтому вместе со мной в Астану прибыли представители 25 крупнейших словенских компаний, заинтересованных в новых проектах.