Кадровый день: Лукашенко назначил глав двух регионов и министра энергетики

Также белорусский лидер принял решение назначить уже бывшего министра энергетики Алексея Кушнаренко председателем Минского областного исполнительного комитета. На должность главы Минэнерго белорусский лидер назначил Дениса Мороза, который до этого был замминистра энергетики.