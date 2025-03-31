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Кадровый день: Лукашенко назначил глав двух регионов и министра энергетики

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел во Дворце Независимости кадровый день, об этом сообщается в Тelegram-канале «Пул Первого».

Источник: Sputnik.by

Формирование команды продолжается.

говорится в сообщении

По данным Тelegram-канала, сегодня будет назначен председатель одного из областных исполнительных комитетов.

Ранее после назначения на должность вице-премьером Владимира Караника вакантной стала должность главы Гродненской области. Пока исполняющим обязанности числился Юрий Караев. Он и был назначен главой региона.

Также белорусский лидер принял решение назначить уже бывшего министра энергетики Алексея Кушнаренко председателем Минского областного исполнительного комитета. На должность главы Минэнерго белорусский лидер назначил Дениса Мороза, который до этого был замминистра энергетики.