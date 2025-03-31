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Гагаузия рассчитывает на освобождение Гуцул, заявил замглавы автономии

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Власти Гагаузии рассчитывают на освобождение главы автономии Евгении Гуцул из-под ареста судом в Молдавии, но если придется, будут добиваться этого в международных структурах, заявил первый замглавы автономии Илья Узун.

«Мы надеемся, что все же суд примет иное решение, правильное решение — освободить Евгению Александровну Гуцул, так как она ни в чем не виновата. Если будет самый худший вариант, будем добиваться этого в международных структурах. Мы будем доказывать, что Евгения Александровна незаконно удерживается», — сказал Узун в эфире канала «Россия 24».

Районный суд Кишинева 28 марта частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение.

Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи «масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии», ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.