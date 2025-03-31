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Узбекистан и Таджикистан стали союзниками

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Договор о союзнических отношениях между Узбекистаном и Таджикистаном вступил в силу, сообщает пресс-служба президента РУз.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Документ подписали главы МИД двух стран.

По итогам состоявшихся переговоров в присутствии Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона руководители внешнеполитических ведомств подписали Протокол и обменялись ратификационными грамотами о вступлении в силу Договора о союзнических отношениях между Узбекистаном и Таджикистаном.

говорится в сообщении

Соответствующий договор был подписан в ходе двустороннего саммита на высшем уровне 18 апреля 2024 года в Душанбе.

Документ вступает в силу со дня обмена ратификационными грамотами, добавили в пресс-службе.

Напомним, что глава Узбекистана по приглашению таджикского коллеги находится с рабочим визитом в Худжанде.