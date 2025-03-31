Узбекистан и Таджикистан стали союзниками

Документ подписали главы МИД двух стран.
По итогам состоявшихся переговоров в присутствии Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона руководители внешнеполитических ведомств подписали Протокол и обменялись ратификационными грамотами о вступлении в силу Договора о союзнических отношениях между Узбекистаном и Таджикистаном.
Соответствующий договор был подписан в ходе двустороннего саммита на высшем уровне 18 апреля 2024 года в Душанбе.
Документ вступает в силу со дня обмена ратификационными грамотами, добавили в пресс-службе.
Напомним, что глава Узбекистана по приглашению таджикского коллеги находится с рабочим визитом в Худжанде.