Узбекистан и Таджикистан стали союзниками

По итогам состоявшихся переговоров в присутствии Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона руководители внешнеполитических ведомств подписали Протокол и обменялись ратификационными грамотами о вступлении в силу Договора о союзнических отношениях между Узбекистаном и Таджикистаном.