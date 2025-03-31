Юрий Караев назначен председателем Гродненского облисполкома

В начале марта текущего года Юрий Караев был назначен исполняющим обязанности председателя Гродненского облисполкома. После того, как бывший руководитель области Владимир Караник занял пост вице-премьера.
Лукашенко рассказал о причинах выбора Караева на пост руководителя Гродненской области Караев рассказал, как будет выстраивать работу с кадрами в Гродненской области в должности председателя.
До этого Юрий Караев работал в должности помощника Президента — инспектора по Гродненской области, а еще ранее возглавлял МВД Беларуси.
Лукашенко назначил министром энергетики Дениса Мороза Алексей Кушнаренко назначен председателем Минского облисполкома.
Караев Юрий Хаджимуратович родился в 1966 году в г. Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР.
Окончил в 1987 году Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище имени Ф. Э. Дзержинского МВД СССР; в 1997 году — Военную академию имени М. В. Фрунзе; в 2013 году — факультет Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Республики Беларусь.
С 1987 по 1994 год служил в системе внутренних войск МВД на различных должностях.
В 1994—1997 годах — слушатель Военной академии имени М. В. Фрунзе.
В 1997 году — старший офицер в главном управлении командующего внутренними войсками МВД.
В 1997—1999 годах — командир батальона специального назначения в одной из частей внутренних войск МВД.
В 1999—2008 годах — командир частей внутренних войск МВД.
В 2008 году — командир полка милиции спецназначения ГУВД Мингорисполкома.
В 2008—2009 годах — командир войсковой части внутренних войск МВД.
В 2009—2011 годах — первый замначальника оперативной и боевой подготовки главного управления командующего внутренними войсками МВД.
2011−2013 годах — слушатель факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Республики Беларусь.
В 2012—2019 годах — заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками.
В 2019—2020 годах — министр внутренних дел.
С 2020 по 2025 год — помощник Президента Республики Беларусь — инспектор по Гродненской области.
Март 2025 года — исполняющий обязанности председателя Гродненского облисполкома.
В марте 2025 года назначен председателем Гродненского облисполкома.
Награжден медалью «За безупречную службу» ІІІ степени (2002); медалью «За безупречную службу» ІІ степени (2010); медалью «За безупречную службу» І степени (2014); орденом «За службу Родине» ІІІ степени (2015).