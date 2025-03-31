Юрий Караев назначен председателем Гродненского облисполкома

Окончил в 1987 году Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище имени Ф. Э. Дзержинского МВД СССР; в 1997 году — Военную академию имени М. В. Фрунзе; в 2013 году — факультет Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Республики Беларусь.