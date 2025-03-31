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Кулеба заявил об угрозе для Украины после заключения перемирия

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что перемирие может грозить выживанию Киева, при этом США не волнует будущее других стран, пишет газета Times, интервью которой дал бывший чиновник.

Источник: AP 2024

«Он (Кулеба — ред.) предупредил, что Киеву будет трудно выжить, если он согласится на какое-либо ограниченное перемирие просто, чтобы угодить (президенту США Дональду) Трампу», — говорится в сообщении.

Бывший министр опасается, что договоренности об урегулировании на Украине могут привести к тому, что европейские партнеры Киева приостановят предоставление ему военной помощи. При этом, по его мнению, американской стороне всё равно, кого обвинять в возможных нарушениях перемирия.

«Единственное, на чем они (американцы — ред.) действительно сосредоточены, — это их повестка. Будущее Украины или какой-либо другой страны в мире на самом деле их не волнует», — добавил Кулеба.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Трамп хочет оздоровить политическую обстановку на Украине, создать условия для выживания украинского государства.