Кулеба заявил об угрозе для Украины после заключения перемирия

Бывший министр опасается, что договоренности об урегулировании на Украине могут привести к тому, что европейские партнеры Киева приостановят предоставление ему военной помощи. При этом, по его мнению, американской стороне всё равно, кого обвинять в возможных нарушениях перемирия.