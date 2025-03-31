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Юрия Кузина назначили врио главы Госжилинспекции Петербурга

Орган жилищного надзора в Северной столице обзавелся временным руководством.

Источник: Государственная жилищная инспекция СПб

Сегодня, 31 марта, Юрия Кузина назначили временно исполняющим обязанности главы Госжилинспекции Петербурга. Информация об этом опубликована на сайте Смольного.

— Курирует и координирует работу аналитического отдела, отдела по взаимодействию с населением и средствами массовой информации, а также отдела контроля начисления платы за жилищно-коммунальные услуги, — говорится в сообщении об обязанностях Кузина.

К слову, на прошлой неделе в пресс-службе городского правительства сообщили о еще одних кадровых перестановках. Так, обязанности врио председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры возложили на заместителя ведомства Дмитрия Галкаева. Кресло начальника Управления внутренней политики администрации губернатора Петербурга заняла Юлана Савина. Соответствующие постановление подписал Александр Беглов.