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Суд Парижа начал оглашать приговор Марин Ле Пен

Суд Парижа начал оглашать приговор по делу Марин Ле Пен о нецелевом использовании средств Европарламента. Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен прибыла в суд Парижа в понедельник утром.

Источник: Reuters

Ранее политик неоднократно заявляла, что подаст апелляцию в случае обвинительного вердикта.

«Французский суд в понедельник начал оглашать свой вердикт по делу лидера ультраправых Марин Ле Пен о предполагаемой афере с фиктивными рабочими местами в Европарламенте», — передает Agence France Press (AFP).

После завершения судебного процесса в ноябре прошлого года прокуроры потребовали для Марин Ле Пен пять лет тюремного заключения (в том числе три условно), штраф в размере €300 тыс. и пятилетнее поражение в избирательных правах. Обвинительный приговор угрожает будущему Марин Ле Пен в качестве кандидата на президентских выборах 2027 года.