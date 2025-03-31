Суд Парижа начал оглашать приговор Марин Ле Пен

После завершения судебного процесса в ноябре прошлого года прокуроры потребовали для Марин Ле Пен пять лет тюремного заключения (в том числе три условно), штраф в размере €300 тыс. и пятилетнее поражение в избирательных правах. Обвинительный приговор угрожает будущему Марин Ле Пен в качестве кандидата на президентских выборах 2027 года.