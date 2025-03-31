Таджикистан, Узбекистан и Киргизия подписали договор о границе

Стык этих границ находится в Ферганской долине — в точке между Согдийской областью Таджикистана, Ферганской областью Узбекистана и Баткенской областью Киргизии.
«Президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана подписали договор о точке стыка государственных границ… Президент Эмомали Рахмон назвал подписание договора… очень знаменательным событием», — говорится в сообщении.
Отмечается, что после подписания договора Рахмон заявил, что в Таджикистане высоко ценят отношения с Киргизией и Узбекистаном, «основанные на добрососедстве, равноправии, уважении и учете взаимных интересов». Всестороннее развитие этих отношений явялется «одним из приоритетных направлений внешней политики Таджикистана», добавил Рахмон.