Таджикистан, Узбекистан и Киргизия подписали договор о границе

Отмечается, что после подписания договора Рахмон заявил, что в Таджикистане высоко ценят отношения с Киргизией и Узбекистаном, «основанные на добрососедстве, равноправии, уважении и учете взаимных интересов». Всестороннее развитие этих отношений явялется «одним из приоритетных направлений внешней политики Таджикистана», добавил Рахмон.