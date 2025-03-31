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Таджикистан, Узбекистан и Киргизия подписали договор о границе

ДУШАНБЕ, 31 мар — РИА Новости. Президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров подписали договор «О точке стыка государственных границ» трех стран, сообщает пресс-служба таджикского лидера.

Источник: AP Photo

Стык этих границ находится в Ферганской долине — в точке между Согдийской областью Таджикистана, Ферганской областью Узбекистана и Баткенской областью Киргизии.

«Президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана подписали договор о точке стыка государственных границ… Президент Эмомали Рахмон назвал подписание договора… очень знаменательным событием», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после подписания договора Рахмон заявил, что в Таджикистане высоко ценят отношения с Киргизией и Узбекистаном, «основанные на добрососедстве, равноправии, уважении и учете взаимных интересов». Всестороннее развитие этих отношений явялется «одним из приоритетных направлений внешней политики Таджикистана», добавил Рахмон.