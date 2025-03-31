Лукашенко назначил министром энергетики Дениса Мороза

Алексей Кушнаренко, который возглавлял ведомство, переходит на пост председателя Минского облисполкома.
Денис Мороз с 2021 года по настоящее время занимал пост заместителя министра энергетики, в 2016—2021 годах возглавлял проектное научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие «НИИ Белгипротопгаз».
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Мороз Денис Равильевич родился в 1982 году в г. Баку Азербайджанской Республики.
Окончил в 2005 году Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого, в 2018 году — Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Кандидат технических наук.
В 2005—2009 годы работал преподавателем-стажером, ассистентом, был аспирантом кафедры «Электроснабжение» Гомельского государственного технического университета имени П. О. Сухого". В 2009—2012 годы — заместитель декана энергетического факультета этого вуза.
В 2012—2014 годы — проректор по профессиональному обучению Государственного института повышения квалификации и переподготовки кадров в области газоснабжения «ГАЗ-ИНСТИТУТ».
В 2014—2016 годы — директор проектного республиканского унитарного предприятия «Белгипрогаз».
В 2016—2021 годы — исполняющий обязанности директора, директор проектного научно-исследовательского республиканского унитарного предприятия «НИИ Белгипротопгаз».
С 2021 по март 2025 года — заместитель министра энергетики.
В марте 2025 года назначен министром энергетики.