Алексей Кушнаренко назначен председателем Минского облисполкома

С августа 2024 года Алексей Кушнаренко работал на посту министра энергетики, а до этого на протяжении ряда лет возглавлял «Белтопгаз».
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Кушнаренко Алексей Иванович родился в 1975 году в Полоцке.
В 1997 году окончил Полоцкий государственный университет, в 2007 году — Академию управления при Президенте Республики Беларусь.
В 1997—2003 годах — мастер, старший мастер, заместитель начальника технической инспекции производственного республиканского унитарного предприятия «Витебскоблгаз».
В 2003—2007 годах — директор Сенненского и Полоцкого филиалов «Витебскоблгаза».
С 2007 по 2010 год работал на различных руководящих должностях также в системе «Витебскоблгаза».
С 2010 по 2019 год — генеральный директор производственного республиканского унитарного предприятия «Могилевоблгаз».
С 2019 по 2024 год — генеральный директор государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз».
С 2024 года по март 2025 года — министр энергетики.
С марта 2025 года — председатель Минского облисполкома.