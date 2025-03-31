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Алексей Кушнаренко назначен председателем Минского облисполкома

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Алексея Кушнаренко председателем Минского областного исполнительного комитета, передает корреспондент БЕЛТА.

С августа 2024 года Алексей Кушнаренко работал на посту министра энергетики, а до этого на протяжении ряда лет возглавлял «Белтопгаз».

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Кушнаренко Алексей Иванович родился в 1975 году в Полоцке.

В 1997 году окончил Полоцкий государственный университет, в 2007 году — Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

В 1997—2003 годах — мастер, старший мастер, заместитель начальника технической инспекции производственного республиканского унитарного предприятия «Витебскоблгаз».

В 2003—2007 годах — директор Сенненского и Полоцкого филиалов «Витебскоблгаза».

С 2007 по 2010 год работал на различных руководящих должностях также в системе «Витебскоблгаза».

С 2010 по 2019 год — генеральный директор производственного республиканского унитарного предприятия «Могилевоблгаз».

С 2019 по 2024 год — генеральный директор государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз».

С 2024 года по март 2025 года — министр энергетики.

С марта 2025 года — председатель Минского облисполкома.