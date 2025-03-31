Военные Литвы достали бронемашину США, затонувшую на учениях у границ Беларуси

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене отметила, что водолазам ночью удалось закрепить второй трос на бронемашине и уже к 04.30 работы, связанные с ее извлечением из болота, были завершены. Она подчеркнула, что все испытали огромное облегчение, так как самый сложный этап был пройден.