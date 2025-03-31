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Военные Литвы достали бронемашину США, затонувшую на учениях у границ Беларуси

В Литве достали из болота бронемашину американских военных, которая затонула на учениях у границ Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Военные Литвы достали бронемашину США, затонувшую на учениях у границ Беларуси. Об этом пишет БелТА со ссылкой на литовские СМИ.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене отметила, что водолазам ночью удалось закрепить второй трос на бронемашине и уже к 04.30 работы, связанные с ее извлечением из болота, были завершены. Она подчеркнула, что все испытали огромное облегчение, так как самый сложный этап был пройден.

— На месте работают американские следователи и военная полиция Литвы, — уточнила глава Минобороны.

По ее словам, больше информации о ситуации литовская сторона пока предоставить не может. Вместе с тем Шакалене обратила внимание на то, что данных о пропавших американских военных пока нет.

Напомним, что военнослужащие США пропали 26 марта 2025 года во время учений в Литве недалеко от границы Беларуси.

Ранее Литва раскрыла подробности исчезновения военных США вблизи границы Беларуси.

Тем временем Совмин убрал из базы тунеядцев две категории белорусов.