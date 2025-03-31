Военные Литвы достали бронемашину США, затонувшую на учениях у границ Беларуси. Об этом пишет БелТА со ссылкой на литовские СМИ.
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене отметила, что водолазам ночью удалось закрепить второй трос на бронемашине и уже к 04.30 работы, связанные с ее извлечением из болота, были завершены. Она подчеркнула, что все испытали огромное облегчение, так как самый сложный этап был пройден.
— На месте работают американские следователи и военная полиция Литвы, — уточнила глава Минобороны.
По ее словам, больше информации о ситуации литовская сторона пока предоставить не может. Вместе с тем Шакалене обратила внимание на то, что данных о пропавших американских военных пока нет.
Напомним, что военнослужащие США пропали 26 марта 2025 года во время учений в Литве недалеко от границы Беларуси.
Ранее Литва раскрыла подробности исчезновения военных США вблизи границы Беларуси.
Тем временем Совмин убрал из базы тунеядцев две категории белорусов.