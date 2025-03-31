Марин Ле Пен признали виновной в хищении средств Европарламента

Обвинение настаивает, что ультраправые создали «схему хищения» €21 тыс. в месяц, выделяемых ЕС каждому депутату для оплаты работы помощников. Всего по делу проходят 27 человек, их подозревают в фиктивном найме ассистентов в 2004—2016 годах. Помощники, как утверждается, на самом деле работали на национальном уровне. Среди ассистентов Ле Пен (евродепутат в 2004—2017 годах) были сотрудница штаба ее партии в пригороде Парижа и телохранитель отца политической деятельницы Жан-Мари Ле Пена.