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Марин Ле Пен признали виновной в хищении средств Европарламента

Глава фракции ультраправой французской партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен и еще восемь депутатов Европарламента признаны виновными по делу о хищении средств этого законодательного органа, передает BFMTV.

Источник: AP 2024

Телеканал отмечает, что такое решение суда автоматически лишает ее права на участие в выборах.

Обвинение настаивает, что ультраправые создали «схему хищения» €21 тыс. в месяц, выделяемых ЕС каждому депутату для оплаты работы помощников. Всего по делу проходят 27 человек, их подозревают в фиктивном найме ассистентов в 2004—2016 годах. Помощники, как утверждается, на самом деле работали на национальном уровне. Среди ассистентов Ле Пен (евродепутат в 2004—2017 годах) были сотрудница штаба ее партии в пригороде Парижа и телохранитель отца политической деятельницы Жан-Мари Ле Пена.