Лукашенко назначил экс-министра энергетики Кушнаренко главой Минской области

В период с 2003 по 2007 год Кушнаренко занимал должность директора Сенненского и Полоцкого филиалов «Витебскоблгаза». С 2007 по 2010 он работал на различных руководящих должностях также в системе «Витебскоблгаза». В период с 2010 по 2019 год он занимал должность генерального директора «Могилевоблгаз». С 2019 года и по август 2024 года Кушнаренко был генеральным директором предприятия «Белтопгаз».