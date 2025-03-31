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Лукашенко назначил экс-министра энергетики Кушнаренко главой Минской области

Лукашенко назначил главой Миноблисполкома экс-министра энергетики Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 марта, в понедельник, во время кадрового дня назначил экс-министра энергетики Беларуси Алексея Кушнаренко председателем Миноблисполкома, передает БелТА.

В сообщении сказано, что Кушнаренко на должности главы Министерства энергетики работал с августа 2024 года. До этого он на протяжении нескольких лет занимал должность руководителя предприятия «Белтопгаз».

Алексей Кушнаренко, биография.

Кушнаренко родился в Полоцке 8 августа 1975 года. В 1997 году он окончил Полоцкий государственный университет, а в 2007 году — Академию при президенте Беларуси. В период с 1997 по 2003 годы он являлся мастером, старшим мастером, заместителем начальника технической инспекции предприятия «Витебскоблгаз».

В период с 2003 по 2007 год Кушнаренко занимал должность директора Сенненского и Полоцкого филиалов «Витебскоблгаза». С 2007 по 2010 он работал на различных руководящих должностях также в системе «Витебскоблгаза». В период с 2010 по 2019 год он занимал должность генерального директора «Могилевоблгаз». С 2019 года и по август 2024 года Кушнаренко был генеральным директором предприятия «Белтопгаз».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назначил экс-главу МВД Караева губернатором Гродненской области.

Тем временем Лукашенко назначил нового заместителя главы Администрации президента.

Кроме того, Лукашенко назначил нового замглаву МИД, а предыдущий стал послом в Ватикане.