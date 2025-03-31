Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко назначил нового министра энергетики Беларуси 31 марта

Лукашенко назначил замминистра энергетики Мороза новым главой министерства энергетики.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадрового дня 31 марта назначил нового министра энергетики Беларуси, сообщает БелТА.

Говорится, что министром энергетики был назначен Денис Мороз, который с 2021 года занимал должность заместителя министра энергетики. Кроме того, в период с 2016 по 2021 год он был главой проектного научно-исследовательского предприятия «НИИ Белгипротопгаз».

Также сказано, что экс-главу министерства энергетики президент Беларуси назначил председателем Минского облисполкома.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назначил экс-главу МВД Караева губернатором Гродненской области.

Вместе с тем Лукашенко назначил нового заместителя главы Администрации президента.