Лукашенко назначил нового министра энергетики Беларуси 31 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадрового дня 31 марта назначил нового министра энергетики Беларуси, сообщает БелТА.
Говорится, что министром энергетики был назначен Денис Мороз, который с 2021 года занимал должность заместителя министра энергетики. Кроме того, в период с 2016 по 2021 год он был главой проектного научно-исследовательского предприятия «НИИ Белгипротопгаз».
Также сказано, что экс-главу министерства энергетики президент Беларуси назначил председателем Минского облисполкома.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назначил экс-главу МВД Караева губернатором Гродненской области.
Вместе с тем Лукашенко назначил нового заместителя главы Администрации президента.