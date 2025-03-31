Лукашенко назначил нового министра энергетики Беларуси 31 марта

Говорится, что министром энергетики был назначен Денис Мороз, который с 2021 года занимал должность заместителя министра энергетики. Кроме того, в период с 2016 по 2021 год он был главой проектного научно-исследовательского предприятия «НИИ Белгипротопгаз».