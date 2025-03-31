Что стало известно о сотрудничестве спецслужб США и Украины

Источники расследования NYT
Основой для разоблачительного материала NYT стали более 300 интервью с действующими и бывшими военнослужащими, чиновниками, политиками, сотрудниками разведывательных ведомств Украины, США, Великобритании, Бельгии, Турции, Литвы, Латвии и Эстонии.
Некоторые из них беседовали с журналистами газеты, не скрывая свои личности. Другие раскрывали секреты сотрудничества США и Украины только на условиях анонимности.
Один из собеседников издания заявил, что шокирован объемами поддержки НАТО Киеву в противостоянии с Россией. По его словам, американские и европейские военные являются «частью цепочки убийств».
Старт сотрудничества Киева и Вашингтона
Как пишет издание, помогать Украине в конфликте с Россией в НАТО начали почти сразу же. В апреле 2022 года в Висбадене, который является штаб-квартирой армии США в Европе и Африке, открылся командный центр, где американские и украинские военные разрабатывали операции Киева и продумывали ответные меры на действия ВС РФ.
Главным с американской стороны был командующий 18-м воздушно-десантным корпусом генерал-лейтенант Кристофер Донахью. Он имеет существенный опыт ведения боевых действий, ранее возглавлял отряд спецназа «Дельта», был одним из командующих антитеррористическими операциями в Ираке, Сирии, Ливии и Афганистане.
Вооруженные силы Украины представлял генерал-лейтенант Михаил Забродский. По его словам, представитель США Донахью заявил, что не намерен лгать украинским коллегам, но их сотрудничество завершится, если командиры из Киева будут врать ему.
«Партнерство существовало в тени глубочайшего геополитического страха — что Путин может увидеть в этом нарушение красной линии военного взаимодействия», — цитирует РБК материал NYT.
С продолжением конфликта военные советники из Пентагона перестали дислоцироваться только на территории Висбадена. Они прибыли в Киев, а затем начали работать на приближенных к линии боевого соприкосновения районах, пишет РБК.
Сначала число советников было небольшим — на Украину приехало чуть более десяти человек. Но затем их число существенно выросло. Американцев стали называть «экспертами по предметной области». Когда партнерство было налажено и уровень доверия между сторонами вырос, в Киеве работали уже около 30 американских специалистов. Их стали именовать «советниками».
ЦРУ также отправляло в командировку советников в Харьковскую область для помощи украинским коллегам.
Какую конкретно помощь оказывали США Украине
В Висбадене с украинским командованием работали специалисты ЦРУ. Они определяли общую стратегию боевых действий, планировали и поддерживали операции в Крыму, решали, как будет осуществляться контрнаступление ВСУ в 2022 году и в середине 2023 года. Кроме того, именно американская сторона предоставляла Киеву данные о целях для ударов системами залпового огня HIMARS.
«Для запуска операторам требовалась специальная электронная ключ-карта, которую американцы могли деактивировать в любое время», — приводит РБК текст статьи NYT.
Михаил Забродский рассказал журналистам, что ВСУ били по целям по координатам, предоставленным США, не всегда зная, что там находится. На вопросы Кристофер Донахью отвечал, что украинским военным следует «просто верить», что ракеты попадут в цель, а «результат понравится».
Как рассказывает издание RTVI, NYT выяснили, что информацию передавали Киеву через защищенное облако, при этом украинским партнерам не была доступна информация об источниках и способах получения секретных данных.
Кроме того, украинцам пересылали не все имеющиеся разведданные. Например, разведслужба Штатов не предоставляла Киеву информацию о целях внутри России, о местонахождении высокопоставленных политиков и военных. Так, украинской стороне не сообщалось о поездках главы Генштаба Валерия Герасимова.
Разногласия между партнерами
Хотя помощь со стороны США была основополагающей при осуществлении военных операций, Киев сразу же не доверял помощникам из Пентагона на 100%.
«Мы воюем с русскими. Вы — нет. Почему мы должны вас слушать?» — заявил, как пишет NYT, американской стороне на тот момент командующий сухопутными войсками генерал-полковник, а сейчас главком ВСУ Александр Сырский.
Командиры ВСУ предъявляли американцам претензии из-за излишнего контроля и колебаний. По мнению украинцев, командование НАТО могло бы позволить им действовать решительнее, но сдерживало их, а также не предоставляло оружие и технические средства. Военнослужащие США говорили, что украинцы не принимали во внимание просто хорошие советы, но предъявляли «необоснованные требования». В итоге украинская сторона стала держать в секрете часть своих планов и начала планировать и проводить автономные операции.
Проблем добавляло и соперничество между Сырским и Залужным, который ранее был главкомом ВСУ. Валерий Залужный к тому же конфликтовал с американским генералом Марком Милли, возглавлявшим Объединенный комитет начальников штабов.
Как рассказали источники NYT, Милли мог не соглашаться с запросами украинцев и давать свои рекомендации по ведению боевых действий. В ответ Залужный обижался и прерывал телефонную беседу. Иногда украинский командир не обращал внимание на звонки американского высокопоставленного военного. Чтобы в итоге связаться с Залужным, представитель Пентагона первоначально звонил главе нацгвардии Калифорнии генерал-майору Дэвиду Болдуину. Тот звонил американскому бизнесмену Игорю Пастернаку, знакомому с министром обороны Алексеем Резниковым. Резников находил Залужного и требовал перезвонить Милли.
Атака Крымского моста
NYT рассказала о планах Киева и Вашингтона ударить по Крыму и Крымскому мосту. Операцию с названием Lunar Hail («Лунный град») разрабатывали в 2024 году. Она предполагала нанесение 100 ударов по объектам инфраструктуры полуострова и мостовому сооружению.
Согласно плану, в составлении которого принимали участие не только американские, украинские, но и британские военные, ВСУ должны были обстрелять морскими беспилотниками конструкции моста. В итоге часть из них должна была рухнуть. Однако российская сторона укрепила защиту сооружения. Украинцы предложили атаковать конструкцию ATACMS, американцы пошли навстречу требованиям коллег.
План «Лунный град» ВСУ пытались осуществить в августе 2024 года, но безуспешно. Газета не уточняет дату удара, но RTVI приводит сводку Минобороны РФ, согласно которой 12 ракет ATACMS были ликвидированы в районе Крымского моста 16 августа.
Американский собеседник NYT уточнил, что тогда неудача помогла украинским командирам понять, что распоряжения со стороны военных США правильные и их следует выполнять.
Попытка контрнаступления ВСУ
Украинское командование совместно с американскими партнерами планировало контрнаступление ВСУ в 2023 году. В НАТО предполагали, что оно будет настолько успешным, что Россия пойдет «на мировую». Однако планы, сформированные в Висбадене, не были реализованы из-за «внутренней политики Украины».
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский спорили по поводу стратегии контрнаступления. Украинский лидер Владимир Зеленский занял сторону Сырского. В итоге компания ВСУ по возвращению Артемовска (украинское название — Бахмут) провалилась.
Причину неудачи источник NYT объяснила автономными решениями украинского командования. Первоначально ключевой частью плана было наступление на Мелитополь. Сырский должен был обеспечить поддержку с восточной стороны Бахмута. Этот план согласовали с американцами, но затем ВСУ рассредоточили свои силы сразу в трех направлениях, проигнорировав рекомендации представителей НАТО.
Разведка США, когда заметила, что украинцы действуют вразрез с согласованным планом, потребовала срочной встречи с украинским командованием. Совместное совещание провели на границе Польши и Украины. Залужный тогда признался, что ВСУ внесли корректировки в план. В ответ командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Каволли парировал, что «это не план».
Представители Украины озвучили другую причину проигрыша при осуществлении операции. Глава офиса президента Андрей Ермак считает, что план провалился из-за «политической нерешительности» союзников и «постоянных задержек» в поставках вооружения.
Вторжение ВСУ в Курскую область
Украинцы вторглись в Курскую область в августе 2024 года, не поставив в известность США.
«Украинские войска “тайно пересекли взаимно согласованную линию, доставив поставляемое коалицией оборудование на российскую территорию”», — приводит РБК текст статьи The New York Times.
Американская сторона посчитала это «существенным нарушением доверия»: Киев пренебрег договоренностью об информировании НАТО о своих действиях. Кроме того, ВСУ при нападении на российскую территорию использовали западную технику и оружие.
ВСУ буквально поставили Пентагон в безвыходное положение. Бросить украинские войска без поддержки американцы не могли, так как это, по словам анонимного источника NYT, могло «привести к катастрофе» и смерти украинских военных.
«Это был не почти шантаж, а именно шантаж», — приводит RTVI слова чиновника Пентагона для NYT.
Помощь США и других стран Североатлантического альянса ВСУ не была секретом. Россия неоднократно называла НАТО прямым участником конфликта на Украине. В частности, российская сторона указывала, что Украина не в состоянии самостоятельно наносить удары западным вооружением большой дальности.