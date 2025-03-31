Что стало известно о сотрудничестве спецслужб США и Украины

Командиры ВСУ предъявляли американцам претензии из-за излишнего контроля и колебаний. По мнению украинцев, командование НАТО могло бы позволить им действовать решительнее, но сдерживало их, а также не предоставляло оружие и технические средства. Военнослужащие США говорили, что украинцы не принимали во внимание просто хорошие советы, но предъявляли «необоснованные требования». В итоге украинская сторона стала держать в секрете часть своих планов и начала планировать и проводить автономные операции.