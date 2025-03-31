СМИ узнали детали первой зарубежной поездки Трампа

Reuters отмечает растущую роль Саудовской Аравии во внешней политике США. Королевство стало площадкой для переговоров между США, РФ и Украиной по урегулированию конфликта. Более того, Трамп заявлял о том, что Саудовская Аравия до конца 2025 года может стать участником «Авраамовых соглашений» по нормализации отношений с Израилем. Но, по информации, полученной от американских и израильских чиновников, планы по соглашениям поставлены на паузу, так как Эр-Рияд выступает за создание палестинского государства, с чем не хочет соглашаться Израиль. По словам израильских чиновников, возможный визит Трампа в Израиль во время поездки американского президента в Саудовскую Аравию еще не обсуждался с Белым домом.