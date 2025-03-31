СМИ узнали детали первой зарубежной поездки Трампа

Один из источников Axios отмечает, что темами этого визита станут иностранные инвестиции, укрепление отношений со странами Персидского залива и прекращение конфликта на Ближнем Востоке. В администрации Трампа подтвердили, что международные поездки президента обсуждаются, но «конкретного плана пока нет». Комментарии на эту тему Белый дом и посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне не дали. Но источники отмечают, что поездка может состояться в середине мая.
В начале марта Трамп сообщал о своих планах посетить Саудовскую Аравию в ближайшие месяцы. При этом, он отмечал, что «обычно» первой зарубежной поездкой американского президента становится Великобритания. Однако сам Трамп избрал для первого зарубежного визита во время первого срока также Саудовскую Аравию. В январе лидер США заявлял, что планирует убедить Саудовскую Аравию нарастить объем инвестиций в американскую экономику до $1 трлн.
Источники Axios утверждают, что посещение Трампа Саудовской Аравии обсуждали высокопоставленные американские и саудовские чиновники в последние недели, в том числе в кулуарах во время встреч по Украине. Изначально рассматривалась дата 28 апреля, но по факту ее не утвердили.
Reuters отмечает растущую роль Саудовской Аравии во внешней политике США. Королевство стало площадкой для переговоров между США, РФ и Украиной по урегулированию конфликта. Более того, Трамп заявлял о том, что Саудовская Аравия до конца 2025 года может стать участником «Авраамовых соглашений» по нормализации отношений с Израилем. Но, по информации, полученной от американских и израильских чиновников, планы по соглашениям поставлены на паузу, так как Эр-Рияд выступает за создание палестинского государства, с чем не хочет соглашаться Израиль. По словам израильских чиновников, возможный визит Трампа в Израиль во время поездки американского президента в Саудовскую Аравию еще не обсуждался с Белым домом.