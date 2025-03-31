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Новый глава Минской области: важно сохранить и приумножить достигнутые регионом результаты

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно сохранить и приумножить достигнутые столичным регионом результаты. Об этом сказал журналистам Алексей Кушнаренко, который сегодня назначен председателем Минского облисполкома, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Алексей Кушнаренко поделился: «Скажу откровенно, для меня это было очень большой неожиданностью, учитывая, что вся моя профессиональная карьера связана с работой в энергосистеме, где я прошел путь от мастера, молодого специалиста и буквально около семи месяцев назад стал министром энергетики».

«Тем не менее нет времени на рассуждения. Если Президент говорит: “Надо”, значит надо, — продолжил Алексей Кушнаренко. — Вижу для себя возможность для реализации уже имеющихся знаний и опыта».

Он отметил: «Когда мы говорим про Министерство энергетики, то это многопрофильная структура, в которой есть 15 сельскохозяйственных филиалов, промышленные предприятия, строительные организации, научные, учебные заведения. Поэтому уверен, что весь имеющийся опыт позволит эффективно работать на благо Минской области и всей страны в целом».

Председатель облисполкома обратил внимание, что приоритеты в стране расставлены — это пятилетка качества. «Под этим емким словом “качество” я понимаю, что это качество жизни наших людей, всех белорусов. Приложу максимум усилий, чтобы уровень жизни наших людей рос, это достигается нашими общими усилиями».

Алексей Кушнаренко обратил внимание, что намерен в самое ближайшее время погрузиться в детали развития региона и совместно со специалистами сформировать план и стратегию развития на кратко-, средне- и долгосрочную перспективы для того, чтобы максимально эффективно работать в команде.

Он резюмировал: «Понимаю, что имеется высокая планка достигнутых результатов специалистами области и руководством области во главе с Александром Турчиным (бывший председатель Миноблисполкома, сейчас премьер-министр Беларуси. — Прим. БЕЛТА). И я свою миссию как руководителя вижу в том, чтобы сохранить все, что было создано в области, и приумножить эти результаты».