Новый глава Минской области: важно сохранить и приумножить достигнутые регионом результаты

Он резюмировал: «Понимаю, что имеется высокая планка достигнутых результатов специалистами области и руководством области во главе с Александром Турчиным (бывший председатель Миноблисполкома, сейчас премьер-министр Беларуси. — Прим. БЕЛТА). И я свою миссию как руководителя вижу в том, чтобы сохранить все, что было создано в области, и приумножить эти результаты».