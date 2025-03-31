Лукашенко объяснил причины выбора экс-главы МВД Караева на пост губернатора

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил причины выбора экс-главы Министерства внутренних дел Юрия Караева на пост губернатора Гродненской области, передает БелТА.
Напомним, что глава государства во время кадрового дня 31 марта назначил экс-главу МВД Караева губернатором Гродненской области. Президент Беларуси заметил, что Караев держит порядок и дисциплину, знает, что без дисциплины и порядка, а также без технологической дисциплины вряд ли что-то удастся сделать в Гродненской области.
— Как сложится ваша работа в Гродненской области, посмотрим. Но я знаю вас как человека исполнительного и дисциплинированного. Если надо, значит, надо, это должно быть сделано. И вы это можете делать, — пояснил Александр Лукашенко.
Глава государства добавил, что по этой причине из ряда кандидатур, которые предлагались на указанную должность, он сделал выбор в пользу Караева.
— Естественно, депутаты областного совета вас еще там потерзают, согласно закону. Но они о вас хорошего мнения. Меня это радует, — обратил внимание президент Беларуси.
Кроме того, Лукашенко добавил, что его удовлетворяет и тот факт, что экс-глава МВД является военным человеком. Он подчеркнул:
— Ситуация на западных границах, лучше меня знаете, что там происходит. Поэтому эта ваша черта военная с тем, что вы даже сельское хозяйство там освоили за это время (почти 5 лет работали помощником), это тоже хорошая школа была.
Президент уточнил, что заметил, что Караеву это понравилось.
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