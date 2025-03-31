Армения не подписала финансирование ОДКБ, куда входит и Беларусь. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Армении, пишет РИА Новости.
В сообщении говорится, что Армения официально уведомила секретариат Организации Договора о коллективной безопасности о том, что отказывается от подписания решения Совета коллективной безопасности ОДКБ «О бюджете ОДКБ на 2024 год», а также от участия в предусмотренном документов финансировании деятельности названной организации.
В МИД Армении обратили внимание, что данные о годовом бюджете ОДКБ не подлежат распространению, согласно внутренним процедурам организации.
Тем временем Латвия заявила об ужесточении въезда для белорусов со штрафом до €2000.
Кстати, МВД Польши сказало, что завершена модернизация электронного барьера на границе с Беларусью.
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