Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армения не подписала финансирование ОДКБ, куда входит и Беларусь

Армения не стала подписывать финансирование ОДКБ, в организацию входит и Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Армения не подписала финансирование ОДКБ, куда входит и Беларусь. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Армении, пишет РИА Новости.

В сообщении говорится, что Армения официально уведомила секретариат Организации Договора о коллективной безопасности о том, что отказывается от подписания решения Совета коллективной безопасности ОДКБ «О бюджете ОДКБ на 2024 год», а также от участия в предусмотренном документов финансировании деятельности названной организации.

В МИД Армении обратили внимание, что данные о годовом бюджете ОДКБ не подлежат распространению, согласно внутренним процедурам организации.

Тем временем Латвия заявила об ужесточении въезда для белорусов со штрафом до €2000.

Кстати, МВД Польши сказало, что завершена модернизация электронного барьера на границе с Беларусью.

Ранее мы писали, что в Минске ажиотажный спрос на березовый сок: «Один покупатель забрал 125 литров березового сока, точки торгуют до темноты».