Армения не подписала финансирование ОДКБ, куда входит и Беларусь

В сообщении говорится, что Армения официально уведомила секретариат Организации Договора о коллективной безопасности о том, что отказывается от подписания решения Совета коллективной безопасности ОДКБ «О бюджете ОДКБ на 2024 год», а также от участия в предусмотренном документов финансировании деятельности названной организации.