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Исторический документ — что подписали лидеры Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Президенты Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров подписали исторический договор о точке стыка государственных границ трех республик, сообщает пресс-служба главы РУз.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Церемония прошла в рамках трехсторонней встречи глав государств в Худжанде — административном центре Согдийской области на севере Таджикистана.

Кроме того, президенты заключили Худжандскую декларацию о вечной дружбе.

Глава Узбекистана поздравил таджикскую и кыргызскую стороны с окончательным решением всех вопросов и подписанием Договора о делимитации государственной границы.

Отмечалось, что данный документ, а также Договор о точке стыка государственных границ трех стран будут служить обеспечению стабильности и устойчивого развития, повышению международного авторитета всего региона.

Шавкат Мирзиёев отдельно остановился на приоритетных направлениях практического взаимодействия.

Дальнейшее поддержание активных доверительных контактов на высшем уровне.

На этой неделе в Самарканде пройдут первый саммит «Центральная Азия — Европейский Союз» и Климатический форум, посвященный общим экологическим вызовам в регионе.

В мае состоится саммит с арабскими государствами Залива, в сентябре — седьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

В данном контексте подчеркнута важность продолжения регулярных консультаций по линии МИДов для тщательной подготовки повестки предстоящих мероприятий и выработки общих подходов.

говорится в сообщении

Развитие тесной кооперации приграничных регионов

За последние годы товарооборот Узбекистана с Кыргызстаном и Таджикистаном вырос в десятки раз. Почти половина этого объема приходится на приграничные области.

В этой связи глава Узбекистана указал на необходимость комплексной модернизации и расширения таможенных пунктов на границах, формирования удобной, современной торговой и логистической инфраструктуры.

Предложено проработать вопрос создания трехсторонней торговой площадки, с организацией постоянно действующей выставки-ярмарки промышленной и сельскохозяйственной продукции.

говорится в сообщении

Проекты промышленной кооперации

Сегодня узбекские предприятия и частные компании активно инвестируют в создание современных производств в соседних странах.

В целях поддержки кооперации Шавкат Мирзиёев выразил готовность поэтапно увеличивать капитал созданных совместных инвестиционных фондов.

Условлено продолжить работу по развитию транспортного сообщения между странами. Речь идет об увеличении частоты и расширении географии авиарейсов, запуске новых автобусных маршрутов между городами в приграничных регионах.

говорится в сообщении

В фокусе внимания — продвижение крупных региональных проектов в сфере «зеленой» энергетики и транспорта, программ в области воды и экологии.

Президент Узбекистана особо подчеркнул, что более активная работа правительств в экономическом направлении должна приносить быстрые, реальные результаты, направленные на повышение благосостояния наших народов.

Он отметил, что проведение в эти дни в Худжанде ряда культурных и гуманитарных мероприятий служит укреплению дружбы и понимания между народами, особенно между молодежью.

Глава Узбекистана предложил ежегодно проводить совместные концерты и фестивали дружбы в приграничных регионах в дни празднования Навруза и выразил готовность организовать такие мероприятия в следующем году в Фергане.

По итогам встречи подписан исторический Договор о точке стыка государственных границ Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, а также принята Совместная декларация глав трех государств.

говорится в сообщении