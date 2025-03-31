Исторический документ — что подписали лидеры Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана

Церемония прошла в рамках трехсторонней встречи глав государств в Худжанде — административном центре Согдийской области на севере Таджикистана.
Кроме того, президенты заключили Худжандскую декларацию о вечной дружбе.
Глава Узбекистана поздравил таджикскую и кыргызскую стороны с окончательным решением всех вопросов и подписанием Договора о делимитации государственной границы.
Отмечалось, что данный документ, а также Договор о точке стыка государственных границ трех стран будут служить обеспечению стабильности и устойчивого развития, повышению международного авторитета всего региона.
Шавкат Мирзиёев отдельно остановился на приоритетных направлениях практического взаимодействия.
Дальнейшее поддержание активных доверительных контактов на высшем уровне.
На этой неделе в Самарканде пройдут первый саммит «Центральная Азия — Европейский Союз» и Климатический форум, посвященный общим экологическим вызовам в регионе.
В мае состоится саммит с арабскими государствами Залива, в сентябре — седьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.
В данном контексте подчеркнута важность продолжения регулярных консультаций по линии МИДов для тщательной подготовки повестки предстоящих мероприятий и выработки общих подходов.
Развитие тесной кооперации приграничных регионов
За последние годы товарооборот Узбекистана с Кыргызстаном и Таджикистаном вырос в десятки раз. Почти половина этого объема приходится на приграничные области.
В этой связи глава Узбекистана указал на необходимость комплексной модернизации и расширения таможенных пунктов на границах, формирования удобной, современной торговой и логистической инфраструктуры.
Предложено проработать вопрос создания трехсторонней торговой площадки, с организацией постоянно действующей выставки-ярмарки промышленной и сельскохозяйственной продукции.
Проекты промышленной кооперации
Сегодня узбекские предприятия и частные компании активно инвестируют в создание современных производств в соседних странах.
В целях поддержки кооперации Шавкат Мирзиёев выразил готовность поэтапно увеличивать капитал созданных совместных инвестиционных фондов.
Условлено продолжить работу по развитию транспортного сообщения между странами. Речь идет об увеличении частоты и расширении географии авиарейсов, запуске новых автобусных маршрутов между городами в приграничных регионах.
В фокусе внимания — продвижение крупных региональных проектов в сфере «зеленой» энергетики и транспорта, программ в области воды и экологии.
Президент Узбекистана особо подчеркнул, что более активная работа правительств в экономическом направлении должна приносить быстрые, реальные результаты, направленные на повышение благосостояния наших народов.
Он отметил, что проведение в эти дни в Худжанде ряда культурных и гуманитарных мероприятий служит укреплению дружбы и понимания между народами, особенно между молодежью.
Глава Узбекистана предложил ежегодно проводить совместные концерты и фестивали дружбы в приграничных регионах в дни празднования Навруза и выразил готовность организовать такие мероприятия в следующем году в Фергане.
По итогам встречи подписан исторический Договор о точке стыка государственных границ Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, а также принята Совместная декларация глав трех государств.