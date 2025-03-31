Алексей Текслер на Совете при полпреде рассказал о реализации программы «Герои Южного Урала»

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Артем Жога напомнил, что реализация кадровых программ осуществляется по поручению главы государства.
«Настоятельно прошу предельно детально подойти к составлению образовательной программы и практической части обучения. Важно ответственно и бережно относиться к самим участникам программы, так, как это делает президент в отношении участников федеральной программы “Время героев”, — обратился к представителям регионов Артём Жога.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о ходе реализации в Челябинской области программы «Герои Южного Урала», запущенной 19 февраля.
«Ее основная задача — подготовка руководителей из числа участников и ветеранов специальной военной операции. Мы планируем интегрировать наших героев в систему государственного, муниципального и корпоративного управления», — сообщил Алексей Текслер.
Программа «Герои Южного Урала» ориентирована на ветеранов и бойцов СВО, которые имеют образование от дипломов техникумов, при этом нет ограничительного требования по регистрации в регионе.
Руководит реализацией проекта оргкомитет под руководством главы региона, функционирует общественный совет, создан сайт проекта. Как раз через сайт участники прошли регистрацию, оформили и написали эссе. Всего для участия в программе «Герои Южного Урала» заявились 1056 кандидатов.
Как отметил Алексей Текслер, претенденты уже прошли тестирование на определение управленческого потенциала. Он сообщил, что в основном этапе программы примут участие 60 человек, но при этом ещё 30 действующих военнослужащих, участников СВО по итогам отбора будут зачислены в резерв программы с реализацией формата отложенного обучения после возвращения из зоны специальной военной операции.
Год обучения для участников программы (начало 1 июля 2025 года) пройдет в Челябинском филиале РАНХиГС. По окончании обучения слушатели получат диплом государственного образца по программе профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление».
«Программа включает 4 обязательных очных модуля каждый минимум по 72 часа. В каждом модуле будут свои блоки. Академический, где фактически идут классические лекции, семинарские занятия, донесение новой информации. Они будут идти по укрупненным темам “Государственная политика” и “Система госуправления”. Второй модуль — “Экономика и финансы”. Затем — “Региональное и муниципальное управление” и “Современные технологии управления”. При этом в каждом модуле академический блок будет составлять примерно 30%. Остальное — различные коммуникационные мероприятия для слушателей и членов их семей. В каждом модуле будут гуманитарные, культурные, патриотические, спортивные треки. В очных модулях в обязательном порядке будут управленческие мастерские, мастер-классы, дискуссии, публичные выступления, тренинги, деловые игры», — рассказал директор Челябинского филиала Президентской академии Евгений Алдошенко.
Губернатор Алексей Текслер на совещании Совета при полпреде отдельно отметил, что в программе активно будет применен опыт наставничества.
«К каждому слушателю будет назначен наставник из числа руководителей региональных, муниципальных органов власти, директоров крупных промышленных предприятий. Также и я стану наставником для одного или нескольких участников проекта», — заявил Алексей Текслер.
Губернатор также проинформировал полпреда о проведенной в Челябинской области региональной стажировке для 12 участников федеральной программы «Время героев», тематикой которой было развитие системы образования.
Губернатор сообщил, что в рамках его встречи с участниками этой программы обсуждалась инициатива привлечения ветеранов СВО в качестве педагогов в школы региона: «Мне кажется, что предложение очень интересное. Мы его взяли в работу. Учитывая опыт, знания ребят, эта инициатива заслуживает и федерального рассмотрения».
В заключение Алексей Текслер подчеркнул, что Челябинская область продолжит работу по социальной интеграции участников и ветеранов спецоперации в соответствии с поручением Президента России.
Завершая заседание Совета, полпред Артем Жога отметил, что в регионах следует уделять внимание и работе по другим направлениям работы с ветеранами, в частности, в спортивной сфере. И предложил инициировать проведение Летнего кубка полномочного представителя Президента РФ в УрФО — турнира, который соберёт ветеранов всех военных кампаний.