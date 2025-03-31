Алексей Текслер на Совете при полпреде рассказал о реализации программы «Герои Южного Урала»

«Программа включает 4 обязательных очных модуля каждый минимум по 72 часа. В каждом модуле будут свои блоки. Академический, где фактически идут классические лекции, семинарские занятия, донесение новой информации. Они будут идти по укрупненным темам “Государственная политика” и “Система госуправления”. Второй модуль — “Экономика и финансы”. Затем — “Региональное и муниципальное управление” и “Современные технологии управления”. При этом в каждом модуле академический блок будет составлять примерно 30%. Остальное — различные коммуникационные мероприятия для слушателей и членов их семей. В каждом модуле будут гуманитарные, культурные, патриотические, спортивные треки. В очных модулях в обязательном порядке будут управленческие мастерские, мастер-классы, дискуссии, публичные выступления, тренинги, деловые игры», — рассказал директор Челябинского филиала Президентской академии Евгений Алдошенко.