«Очень серьезная отрасль». Как Лукашенко напутствовал нового министра энергетики

«Очень серьезное назначение. Вы, Алексей Иванович (Алексей Кушнаренко, который с поста министра переходит на должность председателя Минского облисполкома. — Прим. БЕЛТА), уверены, что Денис справится с работой министра?» — спросил Президент.
«Так точно, товарищ Президент. Я Дениса Равильевича давно знаю. И не сомневаюсь в его профессиональной компетенции, в его возможностях, его знаниях, опыте, которые позволят энергосистему выстроить так, как она должна работать», — ответил Алексей Кушнаренко.
Александр Лукашенко поинтересовался, не помешает ли отсутствие у Дениса Мороза некоторого практического опыта: «Что он по столбам в виде монтера, грубо говоря, не лазил, ничего страшного?».
«В его случае, я думаю, что нет. Потому что он — человек обучаемый», — уверенно ответил Алексей Кушнаренко.
Глава государства в этой связи заметил, что Денис Мороз сам даже учил людей, имея в виду опыт его работы в Гомельском государственном техническом университете, а также Государственном институте повышения квалификации и переподготовки кадров в области газоснабжения «ГАЗ-ИНСТИТУТ».
Алексей Кушнаренко заверил, что его преемник способен и умеет работать в команде специалистов, которые будут его окружать, обладая необходимым практическим опытом.
«А специалисты, как ты сказал, и министерство примут его как руководителя? Это же энергетика. Вы же все умные, способные, талантливые. Это очень серьезная отрасль. Примут ли там его подчиненные?» — продолжил спрашивать глава государства.
Но и на этот вопрос Алексей Кушнаренко ответил утвердительно.
«Учитывая, что вице-премьер у нас еще энергетик (Виктор Каранкевич, который и сам ранее возглавлял Минэнерго. — Прим. БЕЛТА), думаю, что отрасль не упадет. Хотя мы вложились прилично в энергетику. Будет плохо, если в твою бытность министром там что-то обрушится», — обратился Александр Лукашенко к Денису Морозу.
«Не допустим», — заверил новый министр.
Денис Мороз с 2021 года по настоящее время занимал пост заместителя министра энергетики, в 2016—2021 годах возглавлял Проектное научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие «НИИ Белгипротопгаз».