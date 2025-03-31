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«Очень серьезная отрасль». Как Лукашенко напутствовал нового министра энергетики

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сфера энергетики — это очень серьезная отрасль и нельзя допустить снижения уровня ее работы. Такую задачу глава государства поставил при назначении Дениса Мороза на пост министра энергетики, передает корреспондент БЕЛТА.

«Очень серьезное назначение. Вы, Алексей Иванович (Алексей Кушнаренко, который с поста министра переходит на должность председателя Минского облисполкома. — Прим. БЕЛТА), уверены, что Денис справится с работой министра?» — спросил Президент.

«Так точно, товарищ Президент. Я Дениса Равильевича давно знаю. И не сомневаюсь в его профессиональной компетенции, в его возможностях, его знаниях, опыте, которые позволят энергосистему выстроить так, как она должна работать», — ответил Алексей Кушнаренко.

Александр Лукашенко поинтересовался, не помешает ли отсутствие у Дениса Мороза некоторого практического опыта: «Что он по столбам в виде монтера, грубо говоря, не лазил, ничего страшного?».

«В его случае, я думаю, что нет. Потому что он — человек обучаемый», — уверенно ответил Алексей Кушнаренко.
Глава государства в этой связи заметил, что Денис Мороз сам даже учил людей, имея в виду опыт его работы в Гомельском государственном техническом университете, а также Государственном институте повышения квалификации и переподготовки кадров в области газоснабжения «ГАЗ-ИНСТИТУТ».

Алексей Кушнаренко заверил, что его преемник способен и умеет работать в команде специалистов, которые будут его окружать, обладая необходимым практическим опытом.

«А специалисты, как ты сказал, и министерство примут его как руководителя? Это же энергетика. Вы же все умные, способные, талантливые. Это очень серьезная отрасль. Примут ли там его подчиненные?» — продолжил спрашивать глава государства.

Но и на этот вопрос Алексей Кушнаренко ответил утвердительно.

«Учитывая, что вице-премьер у нас еще энергетик (Виктор Каранкевич, который и сам ранее возглавлял Минэнерго. — Прим. БЕЛТА), думаю, что отрасль не упадет. Хотя мы вложились прилично в энергетику. Будет плохо, если в твою бытность министром там что-то обрушится», — обратился Александр Лукашенко к Денису Морозу.

«Не допустим», — заверил новый министр.

Денис Мороз с 2021 года по настоящее время занимал пост заместителя министра энергетики, в 2016—2021 годах возглавлял Проектное научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие «НИИ Белгипротопгаз».