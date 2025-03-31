«Очень серьезная отрасль». Как Лукашенко напутствовал нового министра энергетики

«В его случае, я думаю, что нет. Потому что он — человек обучаемый», — уверенно ответил Алексей Кушнаренко.

Глава государства в этой связи заметил, что Денис Мороз сам даже учил людей, имея в виду опыт его работы в Гомельском государственном техническом университете, а также Государственном институте повышения квалификации и переподготовки кадров в области газоснабжения «ГАЗ-ИНСТИТУТ».