«Я не упрекаю за это людей, потому что сам страдаю этим недостатком». Лукашенко обратился к чиновникам, сказав про недостатки

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадрового дня 31 марта, в понедельник, обратился к чиновникам, сказал про недостатки, а также озвучил тот, которым страдает сам, пишет БелТА.
Глава государства, назначая Алексея Кушнаренко на должность главы Минской области (подробнее — здесь) сказал:
— Конечно, у него есть недостатки. И главный недостаток, кого я ни допрашивал, говорят, что он очень переживает за дело. Так я говорю: какой же это недостаток? Это хорошее качество человека, — заявил президент Беларуси.
По его Лукашенко, если человек излишне париться, то за подобное он не упрекает:
— Ну, я не упрекаю за это людей, потому что сам страдаю этим недостатком. Хочется, чтобы идеально было. А идеально не всегда получается, — обратил внимание глава государства.
Глава государства заявил, что "тем не менее, мы жизнь должны отдать. Он пояснил, что жизнь — это ничто в сравнении с тем, что чиновники должны сделать для страны, для людей.
— Я, конечно, не хочу, чтобы Алексей там где-то погиб или умер. Но, тем не менее, наша жизнь, и моя, и ваша, — это ничто по сравнению с людьми и с нашим государством, — заявил Александр Лукашенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назначил экс-главу МВД Караева губернатором Гродненской области.
Тем временем Лукашенко назначил нового министра энергетики Беларуси 31 марта.
Кстати, МАРТ сказал о ситуации с картофелем и яблоками в Беларуси.