Глава комитета по информполитике администрации Волгограда покинул свой пост

Он добавил, что с 2016 года его должность требовала постоянного вовлечения в работу, как говорится, 24/7 и практически без отпусков, что со временем стало утомительным, и теперь пришло время немного передохнуть. По словам Алексея Трункина, он покидает комитет с гордостью, так как оставляет сформированный и четко работающий коллектив.