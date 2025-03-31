Глава комитета по информполитике администрации Волгограда покинул свой пост

Эту информацию экс-глава ведомства подтвердил «Волгоградской правде.ру», объяснив причины своего решения.
«Я давно определил для себя дату завершения работы в комитете. Это взвешенное решение. Но мне необходимо было довести до конца все текущие проекты», — отметил Трункин.
Он добавил, что с 2016 года его должность требовала постоянного вовлечения в работу, как говорится, 24/7 и практически без отпусков, что со временем стало утомительным, и теперь пришло время немного передохнуть. По словам Алексея Трункина, он покидает комитет с гордостью, так как оставляет сформированный и четко работающий коллектив.
«Все функционирует как часы, и все сотрудники на своих местах», — подчеркнул он.
Алексей Трункин также отметил, что его работа не ограничивалась только пресс-службой, она включала и направления, связанные с IT-сопровождением работы аппарата администрации, проектной деятельностью и другими обязанностями.
Волгоградский чиновник выразил благодарность всем коллегам, с которыми вместе преодолевал сложные моменты. На вопрос о планах после увольнения Трункин ответил, что в ближайший месяц намерен отдохнуть, а затем рассмотрит варианты дальнейшей деятельности.