Bloomberg: падение доверия к США побудило Европу и Азию наращивать расходы на оборону

Союзническая Япония уже занимает 10-е место в мире по военным расходам и намерена довести затраты на оборону до 2% ВВП. Европа тоже всерьез взялась за перевооружение. Европейская комиссия призывает страны-члены профинансировать «значительное увеличение» расходов на оборону и предлагает свободу действий в отношении бюджетных правил и предоставляемых Европейским союзом займов для финансирования закупок оружия. Эти шаги в следующие четыре года могут высвободить более 800 млрд евро дополнительных средств. Но, чтобы освободиться от зависимости от США, партнерам по НАТО нужно изменить не только размер своих расходов на оборону, но и то, как они их расходуют, подчеркивает Bloomberg.