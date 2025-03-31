Bloomberg: падение доверия к США побудило Европу и Азию наращивать расходы на оборону

Примечательной особенностью скандала с перепиской высокопоставленных американских чиновников в Signal было неприкрытое отвращение к союзникам США по НАТО. Глава Пентагона Пит Хегсет назвал Европу кучкой «жалких нахлебников». Вице-президент Джей Ди Вэнс был недоволен тем, что США приходится защищать морской торговый путь, по которому идет больше европейских товаров, чем американских. Он также признался, что просто не хочет «снова спасать Европу». Кроме того, Вэнс в чате намекнул, что понимает антиевропейскую позицию Дональда Трампа лучше, чем президент и другие члены его кабинета, пишет колумнист Bloomberg Тобин Харшоу.
Похожая ситуация сложилась и с Азией. Хотя Хегсет во время своей первой официальной поездки в Азию подтвердил твердую поддержку США, другие сигналы из Вашингтона не столь обнадеживающие. При Джо Байдене США обещали увеличить свое военное присутствие в Японии и создать там штаб объединенных вооруженных сил. Однако теперь Пентагон собирается отказаться от этих планов в целях экономии средств и в силу нежелания обеспечивать безопасность азиатских союзников.
Союзники США по НАТО по-прежнему зависят от Вашингтона в ряде вопросов, включая воздушные перевозки, противоракетную оборону, высокоточные боеприпасы, системы разведки и наблюдения. За последнее десятилетие европейские страны потратили на оружие американского производства 100 млрд долларов. С 2020 по 2024 год почти две трети импорта оружия и техники европейских стран НАТО приходилось на США.
Союзническая Япония уже занимает 10-е место в мире по военным расходам и намерена довести затраты на оборону до 2% ВВП. Европа тоже всерьез взялась за перевооружение. Европейская комиссия призывает страны-члены профинансировать «значительное увеличение» расходов на оборону и предлагает свободу действий в отношении бюджетных правил и предоставляемых Европейским союзом займов для финансирования закупок оружия. Эти шаги в следующие четыре года могут высвободить более 800 млрд евро дополнительных средств. Но, чтобы освободиться от зависимости от США, партнерам по НАТО нужно изменить не только размер своих расходов на оборону, но и то, как они их расходуют, подчеркивает Bloomberg.
Европейские вооруженные силы располагают 29 различными типами крупных военных кораблей, 27 типами гаубиц, 20 типами истребителей и 17 типами основных боевых танков. Для сравнения, в США имеется четыре типа кораблей, два типа гаубиц, шесть типов истребителей и один тип танков. Такое «дублирование» в Европе увеличивает затраты и снижает эффективность. По оценкам Европейского оборонного агентства, только благодаря консолидации блок сможет высвободить на 30% больше ресурсов.
Хотя сейчас ни ЕС, ни Япония не могут обойтись без США, они могут объединиться, чтобы вместе противостоять назревающим угрозам, считает Харшоу. США, которые давно призывают своих союзников делать больше для собственной обороны, но при этом не одобряют европейскую или азиатскую «оборонную идентичность» и выступают против отказа от закупок американских оружия и военной техники, должны приветствовать и поддерживать этот процесс. США станут сильнее, если их партнеры по НАТО будут тратить больше и эффективнее на собственную оборону, приходят к выводу в Bloomberg.