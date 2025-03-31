WSJ: в НАТО не выявили причастность России к повреждению кабелей в море

WSJ ранее рассказывала, что после инцидента следственная группа НАТО искала доказательства диверсии, но так их и не нашла. Финские власти заявили, что причиной инцидента с кабелем может быть «саботаж» команды, но подтвердить свою версию доказательствами они не смогли. Сотрудники правоохранительных органов из Финляндии допросили моряков судна, провели на танкере обыск, осмотрели якорь, который сорвался с цепи. Сообщалось, что вероятность случайного падения якоря мала, и, возможно, он сорвался из-за халатности, но доказательств преднамеренности действий нет. В итоге арест с судна 2 марта был снят.