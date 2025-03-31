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WSJ: в НАТО не выявили причастность России к повреждению кабелей в море

Результаты расследования НАТО о повреждении кабелей в Балтийском море свидетельствуют об отсутствии доказательств причастности России к инцидентам. Об этом анонимные чиновники рассказали газете The Wall Street Journal (WSJ).

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Как уточняет издание, расследование инициировали после того, как в Балтийском море неоднократно были повреждены кабели и трубопроводы. Представители стран НАТО заявили, что инциденты могли быть намеренно совершены судами, имеющими связь с Россией.

После серии повреждений подводной инфраструктуры НАТО организовало в Балтийском море проведение операции «Балтийский страж». Охрану кабелей теперь обеспечивают подводные беспилотники и разведывательные самолеты, принадлежащие США, Германии, Великобритании и Франции.

Целевую группу по охране Балтийского моря возглавляет командующий ВМС Бельгии Эрик Кокс. По его словам, нахождение сил Североатлантического альянса во внутреннем море не может гарантировать отсутствие инцидентов с повреждением кабелей. «Трудно сказать, что если бы мы не были там, что-то бы произошло», — приводят «Ведомости» слова Кокса для WSJ.

В декабре 2024 года в Балтийском море было зафиксировано повреждение кабеля Estlink 2. В случившемся заподозрили команду нефтяного танкера Eagle S.

WSJ ранее рассказывала, что после инцидента следственная группа НАТО искала доказательства диверсии, но так их и не нашла. Финские власти заявили, что причиной инцидента с кабелем может быть «саботаж» команды, но подтвердить свою версию доказательствами они не смогли. Сотрудники правоохранительных органов из Финляндии допросили моряков судна, провели на танкере обыск, осмотрели якорь, который сорвался с цепи. Сообщалось, что вероятность случайного падения якоря мала, и, возможно, он сорвался из-за халатности, но доказательств преднамеренности действий нет. В итоге арест с судна 2 марта был снят.