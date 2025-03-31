Новый глава Минэнерго Мороз сказал про строительство второй АЭС в Беларуси

Новый министр энергетики, отвечая на вопрос, на каком этапе сейчас находятся переговоры по возможному строительству еще одной АЭС в Беларуси, сказал, что разговор об этом состоялся на уровне президентов Беларуси и России во время официального визита Александра Лукашенко в РФ. Мороз напомнил, что про строительство второй АЭС глава государства говорил и во время своего выступления в Совете Федерации.