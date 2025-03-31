Новый глава Минэнерго Мороз сказал про строительство второй АЭС в Беларуси

Новый министр энергетики Беларуси Денис Мороз сделал первое заявление после назначения во время кадрового дня, который провел президент Беларуси Александр Лукашенко 31 марта, и сказал про строительство второй АЭС в Беларуси, сообщает БелТА.
Мороз, говоря про основные задачи, которые стоят перед ведомством, заметил:
— Ставим перед собой задачу — обсуждение и представление доклада для главы государства о строительстве второй белорусской атомной электростанции.
Новый министр энергетики, отвечая на вопрос, на каком этапе сейчас находятся переговоры по возможному строительству еще одной АЭС в Беларуси, сказал, что разговор об этом состоялся на уровне президентов Беларуси и России во время официального визита Александра Лукашенко в РФ. Мороз напомнил, что про строительство второй АЭС глава государства говорил и во время своего выступления в Совете Федерации.
— Действительно, эта тема очень плотно обсуждается в настоящий момент на самом высоком уровне и сейчас идет подготовка к тому, чтобы провести уже технические переговоры о том, какие параметры, какая стоимость, на каких условиях возможна реализация этого объекта, — пояснил новый министр энергетики Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости строительства второй АЭС в Беларуси: «Мы можем построить ее на наших восточных границах».
Тем временем Лукашенко обратился к чиновникам, сказав про недостатки: «Я не упрекаю за это людей, потому что сам страдаю этим недостатком».
А еще белорусы будут отдыхать три дня подряд в апреле 2025 в большие выходные.