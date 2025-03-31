В ФРГ предложили заморозить финансирование стран, мешающих ЕС

В качестве механизма для обхода вето одной из стран при принятии общих решений Берлин предложил «расширение квалифицированного большинства в Совете ЕС», что позволит принимать решение по таким вопросам, как санкции, без одобрения выступающей против страны — сейчас на это нужно согласие всех 27 членов.