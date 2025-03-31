Лукашенко высказал порцию критики в адрес Гродненской области, хоть это и передовой регион

В частности, не выполняются некоторые прогнозные показатели. «За январь-февраль, то есть за эти два месяца, два показателя не выполнены. Валовой региональный продукт — 2% не дотянули до ста. А вообще 5% до плановых показателей Гродненская область не дотянула. И производство продукции сельского хозяйства — вы где-то под процент не додали, — заметил глава государства. — Я, конечно, понимаю, что уровень вашего сельского хозяйства в регионе очень высокий и добавлять к этому сложнее, чем в других областях. Но показатели надо выполнять. Вы как человек военный лучше всех это понимаете. Тут, может быть, не столько ваша вина, сколько в целом руководства области. И бывшего губернатора. Но я полагаю, что ответ на этот вопрос должен быть».