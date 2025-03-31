Лукашенко высказал порцию критики в адрес Гродненской области, хоть это и передовой регион

В частности, не выполняются некоторые прогнозные показатели. «За январь-февраль, то есть за эти два месяца, два показателя не выполнены. Валовой региональный продукт — 2% не дотянули до ста. А вообще 5% до плановых показателей Гродненская область не дотянула. И производство продукции сельского хозяйства — вы где-то под процент не додали, — заметил глава государства. — Я, конечно, понимаю, что уровень вашего сельского хозяйства в регионе очень высокий и добавлять к этому сложнее, чем в других областях. Но показатели надо выполнять. Вы как человек военный лучше всех это понимаете. Тут, может быть, не столько ваша вина, сколько в целом руководства области. И бывшего губернатора. Но я полагаю, что ответ на этот вопрос должен быть».
Президент также обратил внимание на сокращение численности занятых в экономике, что свойственно и для других регионов. «Это плохо, но, возможно, вы и такой численностью справляетесь», — отметил Александр Лукашенко.
Обратил внимание глава государства и на показатель темпа роста строительно-монтажных работ в области за 2024 год, который не выполняется больше чем на 17%. «Единственная область, которая не обеспечила данный показатель», — констатировал белорусский лидер.
«Поставлена задача ежегодно с 2025 года обеспечивать валовой сбор у вас зерновых, зернобобовых, кукурузы 2,5 млн т. Тут хоть умри, но такой показатель надо достичь», — поставил задачу Президент.
Еще один негативный факт — падеж крупного рогатого скота на 11% выше уровня 2023 года. «За что — за что, но за падеж скота спрос будет жесточайший и с других, и с вашей области. У других еще печальнее», — предупредил Александр Лукашенко.
Хоть и небольшое, но имеется в регионе сокращение поголовья свиней — на 1 тыс. голов. «Ну, это недоразумение. 1 тыс. голов — это ничто. Поэтому надо на это обращать внимание. Ну и другие проблемы», — сказал глава государства.
«Как видим, легче не будет и в Гродненской области. Несмотря на то что это более развитая область. Да, там промышленности не столько (как в других регионах. — Прим. БЕЛТА). Хотя с вводом атомной станции и у вас это добавилось. Но сельское хозяйство. Это житница страны. И мы всегда в пример ставили Гродненскую область, называя ее жемчужиной. Люди трудолюбивые, хорошие, вас уважают, я это знаю. И вы как-то прижились там. Как на своей родной земле. Меня это радует», — напутствовал Александр Лукашенко.