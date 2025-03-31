Волгоградская область принимает заседание Совета при Президенте РФ

Среди достижений, отмеченных на федеральном уровне, — принятие Социального кодекса, который объединил все областные законы и подзаконные акты в сфере социальной политики, основываясь на принципах адресности и нуждаемости. Также важными изменениями стали законодательные решения, касающиеся защиты прав обманутых дольщиков, что позволило восстановить права более 10 тысяч семей.