Волгоградская область принимает заседание Совета при Президенте РФ

Главной темой обсуждения стали вопросы кодификации и улучшения гражданского законодательства. Важное мероприятие провел председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. В совещании также принял участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Павел Крашенинников выразил благодарность губернатору и команде Волгоградской области за предоставленную площадку, отметив значимость проведения заседания в год 80-летия Победы на исторической сталинградской земле.
Андрей Бочаров подчеркнул важную роль совета в развитии современного законодательства.
«Я надеюсь, что условия, созданные в Волгоградской области, позволят всесторонне обсудить все запланированные вопросы. Системная работа по социально-экономическому развитию региона и множество инвестиционных проектов требуют особого внимания к вопросам совершенствования регионального законодательства, в том числе в области гражданского права».
Губернатор отметил, что в регионе активно ведется нормотворческая работа в рамках единого государственного правового пространства, что способствует развитию законодательства в ключевых сферах деятельности органов власти и общественных институтов.
Среди достижений, отмеченных на федеральном уровне, — принятие Социального кодекса, который объединил все областные законы и подзаконные акты в сфере социальной политики, основываясь на принципах адресности и нуждаемости. Также важными изменениями стали законодательные решения, касающиеся защиты прав обманутых дольщиков, что позволило восстановить права более 10 тысяч семей.
«Мы внимательно изучаем и часто ориентируемся на экспертные заключения Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, который является самым авторитетным юридическим органом в стране», — добавил Андрей Бочаров.
Напомним, Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства — это консультативный орган при Президенте РФ, который обеспечивает взаимодействие между федеральными и региональными органами власти, общественными объединениями, научными учреждениями и организациями в вопросах улучшения гражданского законодательства.