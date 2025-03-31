Кремль прокомментировал слова Трампа, что он зол на Путина

Ранее президент США прокомментировал идею президента России Владимира Путина ввести на Украине внешнее управление под эгидой ООН. В интервью NBC News он заявил, что был «взбешен» и «очень зол» на своего российского коллегу. При этом издание давало эту часть его слов в пересказе. Также в этом же материале приводились другие слова американского президента, которой говорил, что у него «очень хорошие отношения» с Владимиром Путиным и его «гнев быстро рассеется… если он поступит правильно».