Министр образования Красноярского края покинула свой пост и стала советником губернатора

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Котюков.
Он напомнил, что Светлана Маковская более 40 лет своей жизни посвятила сфере образования, из них 12 лет руководила краевым министерством.
«Поблагодарил министра образования Светлану Маковскую за плодотворные годы работы в правительстве Красноярского края и личный вклад в развитие важнейшей социальной отрасли. Под ее руководством в крае построено 49 современных школ и 103 детских сада, успешно реализуется проект “Профессионалитет”, подготовлен к запуску региональный проект “Профессионалитет для всех”, открыты физико-математическая школа при СФУ, центр для одаренных детей “Спутник” и множество профильных площадок дополнительного образования — “IT-куб”, “Кванториум”, “Точки роста”», — отметил глава региона.
Михаил Котюков рассказал, что уже вручил Светлане Маковской новое удостоверение. Теперь она будет работать в правительстве в качестве советника губернатора.
С 1 апреля осуществлять полномочия по руководству министерством будет Татьяна Гридасова, заместитель министра образования Красноярского края.