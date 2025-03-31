Министр образования Красноярского края покинула свой пост и стала советником губернатора

«Поблагодарил министра образования Светлану Маковскую за плодотворные годы работы в правительстве Красноярского края и личный вклад в развитие важнейшей социальной отрасли. Под ее руководством в крае построено 49 современных школ и 103 детских сада, успешно реализуется проект “Профессионалитет”, подготовлен к запуску региональный проект “Профессионалитет для всех”, открыты физико-математическая школа при СФУ, центр для одаренных детей “Спутник” и множество профильных площадок дополнительного образования — “IT-куб”, “Кванториум”, “Точки роста”», — отметил глава региона.