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Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 31 марта: главное

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые высказывания Дмитрия Пескова, сделанные на брифинге в понедельник, 31 марта.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Россия продолжает работу с США по выстраиванию двусторонних отношений.

Соглашение о прекращении огня в Черном море содержит много деталей, по которым еще предстоит работа.

Черноморская мирная инициатива содержит в себе много нюансов, много деталей. Мы без устали будем повторять, что она в свое время выполнялась в той части, которая касалась Украины, и так и не была исполнена в той части, которая касалась России. Поэтому сейчас на эти все детали обращается должное внимание при осуществлении наших контактов, но еще определенная работа предстоит.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Москва и Вашингтон работают над реализацией некоторых идей по украинскому урегулированию, но конкретики пока нет.

Владимир Путин открыт к контактам с Дональдом Трампом. Нового телефонного разговора с американским президентом в графике Путина нет, но согласовать его можно быстро.

Подписаний каких-либо документов по совместным проектам Москвы и Вашингтона по добыче редкоземельных металлов не было.

Обоюдный интерес бизнеса РФ и США к совместным проектам является начальной стадией выправления ситуации в отношениях двух стран.

Интерес этот взаимный, потому что речь может идти о взаимовыгодных проектах, а это то, что мы ищем с зарубежными контрагентами.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Кремль считает ситуацию вокруг приговора Марин Ле Пен внутренним делом Франции.

Все больше и больше европейских столиц идет по пути попрания демократических норм. Безусловно, мы не хотим вмешиваться во внутреннее дело Франции, никогда этого не делали, а это внутреннее дело Франции. Но в целом наши наблюдения о европейских столицах говорят о том, что там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Владимир Путин планирует встречу с министром иностранных дел Китая Ван И во время его визита в Москву.

31 марта Владимир Путин проведет первую рабочую встречу с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым.