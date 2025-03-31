Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 31 марта: главное

Россия продолжает работу с США по выстраиванию двусторонних отношений.
Соглашение о прекращении огня в Черном море содержит много деталей, по которым еще предстоит работа.
Черноморская мирная инициатива содержит в себе много нюансов, много деталей. Мы без устали будем повторять, что она в свое время выполнялась в той части, которая касалась Украины, и так и не была исполнена в той части, которая касалась России. Поэтому сейчас на эти все детали обращается должное внимание при осуществлении наших контактов, но еще определенная работа предстоит.
Москва и Вашингтон работают над реализацией некоторых идей по украинскому урегулированию, но конкретики пока нет.
Владимир Путин открыт к контактам с Дональдом Трампом. Нового телефонного разговора с американским президентом в графике Путина нет, но согласовать его можно быстро.
Подписаний каких-либо документов по совместным проектам Москвы и Вашингтона по добыче редкоземельных металлов не было.
Обоюдный интерес бизнеса РФ и США к совместным проектам является начальной стадией выправления ситуации в отношениях двух стран.
Интерес этот взаимный, потому что речь может идти о взаимовыгодных проектах, а это то, что мы ищем с зарубежными контрагентами.
Кремль считает ситуацию вокруг приговора Марин Ле Пен внутренним делом Франции.
Все больше и больше европейских столиц идет по пути попрания демократических норм. Безусловно, мы не хотим вмешиваться во внутреннее дело Франции, никогда этого не делали, а это внутреннее дело Франции. Но в целом наши наблюдения о европейских столицах говорят о том, что там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса.
Владимир Путин планирует встречу с министром иностранных дел Китая Ван И во время его визита в Москву.
31 марта Владимир Путин проведет первую рабочую встречу с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым.