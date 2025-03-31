Баканов назвал первоочередные задачи на посту главы «Роскосмоса»

«Из первоочередных задач, которые вижу, это донастройка национального проекта в соответствии с вашими поручениями о его комплексности и взаимоувязке всех элементов», — сказал Баканов в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
«А также по поручению Михаила Владимировича (Мишустина) и Дениса Валентиновича (Мантурова) буду решать задачу о коммерциализации космоса и привлечению в него частных инвесторов», — добавил глава «Роскосмоса».
Он уточнил, что в нацпроект в обязательном порядке войдут орбитальная группировка для оказания основных услуг связи, дистанционного зондирования Земли и навигации, а также пусковая программа, ракеты и развитие космодромов, научный космос, пилотируемая космонавтика и ядерная космическая программа.