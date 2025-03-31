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Сообщения СМИ о злости Трампа на Путина и черноморская инициатива. Темы брифинга Пескова

Сообщения СМИ о злости американского лидера Дональда Трампа на президента России Владимира Путина, отношения с США, а также черноморская инициатива стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин провел первую рабочую встречу с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым.

Путин планирует встречу с главой МИД Китая Ван И во время его визита в Москву.

О сообщениях о злости Трампа на Путина

Кремль указал на отсутствие подтверждающих цитат в сообщениях СМИ о том, что Трамп якобы разозлился на Путина из-за его слов о Владимире Зеленском: «Часть упомянутых высказываний была дана в пересказе, это не были закавыченные цитаты».

О черноморской инициативе

По черноморской инициативе еще предстоит определенная работа: «Вместе с тем мы, конечно же, не можем в полных деталях говорить о той палитре вопросов, которые стоят на повестке дня в контексте черноморской инициативы».

Об украинском урегулировании

Россия и США прорабатывают некоторые идеи по украинскому урегулированию, но конкретики пока нет: «Работа ведется, пока какой-то конкретики, о которой мы могли бы и должны были вам сообщить, нет».

В Кремле не удивлены расследованию газеты The New York Times (NYT) о вовлеченности США в конфликт на Украине: «Если вы вспомните все наши заявления, заявления президента [России Владимира] Путина — начиная с 2014 года — о роли США и Великобритании в организации переворота на Украине, о их действиях в плане милитаризации Украины, то здесь многое всплывает, что доказывает эти действия, безусловно».

Об отношениях с США

Россия продолжает работу с США по выстраиванию двусторонних отношений, «коим был нанесен огромный ущерб при предыдущей [американской] администрации».

Путин остается открытым к контактам с Трампом, «по мере необходимости, их разговор будет весьма оперативно организован».

Никаких документов о совместных проектах России и США по добыче редкоземельных металлов не подписано: «Вы знаете, что санкции продолжают действовать, действуют ограничения для американских компаний».

Американские компании проявляют интерес к участию в совместных проектах по добыче редкоземельных металлов, но «пока нет конкретики».

Обоюдный интерес российского и американского бизнеса к совместным проектам является начальной стадией после того, как отношения между странами «опустились в свою низшую точку»: «Поэтому предстоят значительные усилия для выправления ситуации».

О приговоре Ле Пен

Кремль считает ситуацию вокруг приговора Марин Ле Пен внутренним делом Франции, но может констатировать, что «все больше и больше европейских столиц идет по пути попрания демократических норм».

Об осквернении могилы военкора «Известий»

Кремль осудил осквернение могилы военкора военного корреспондента издания «Известия» Александра Федорчака: «Это непозволительно, возмутительно, чудовищно. Мы самым решительным образом осуждаем такие действия».