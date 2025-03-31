Сообщения СМИ о злости Трампа на Путина и черноморская инициатива. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин провел первую рабочую встречу с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым.
Путин планирует встречу с главой МИД Китая Ван И во время его визита в Москву.
О сообщениях о злости Трампа на Путина
Кремль указал на отсутствие подтверждающих цитат в сообщениях СМИ о том, что Трамп якобы разозлился на Путина из-за его слов о Владимире Зеленском: «Часть упомянутых высказываний была дана в пересказе, это не были закавыченные цитаты».
О черноморской инициативе
По черноморской инициативе еще предстоит определенная работа: «Вместе с тем мы, конечно же, не можем в полных деталях говорить о той палитре вопросов, которые стоят на повестке дня в контексте черноморской инициативы».
Об украинском урегулировании
Россия и США прорабатывают некоторые идеи по украинскому урегулированию, но конкретики пока нет: «Работа ведется, пока какой-то конкретики, о которой мы могли бы и должны были вам сообщить, нет».
В Кремле не удивлены расследованию газеты The New York Times (NYT) о вовлеченности США в конфликт на Украине: «Если вы вспомните все наши заявления, заявления президента [России Владимира] Путина — начиная с 2014 года — о роли США и Великобритании в организации переворота на Украине, о их действиях в плане милитаризации Украины, то здесь многое всплывает, что доказывает эти действия, безусловно».
Об отношениях с США
Россия продолжает работу с США по выстраиванию двусторонних отношений, «коим был нанесен огромный ущерб при предыдущей [американской] администрации».
Путин остается открытым к контактам с Трампом, «по мере необходимости, их разговор будет весьма оперативно организован».
Никаких документов о совместных проектах России и США по добыче редкоземельных металлов не подписано: «Вы знаете, что санкции продолжают действовать, действуют ограничения для американских компаний».
Американские компании проявляют интерес к участию в совместных проектах по добыче редкоземельных металлов, но «пока нет конкретики».
Обоюдный интерес российского и американского бизнеса к совместным проектам является начальной стадией после того, как отношения между странами «опустились в свою низшую точку»: «Поэтому предстоят значительные усилия для выправления ситуации».
О приговоре Ле Пен
Кремль считает ситуацию вокруг приговора Марин Ле Пен внутренним делом Франции, но может констатировать, что «все больше и больше европейских столиц идет по пути попрания демократических норм».
Об осквернении могилы военкора «Известий»
Кремль осудил осквернение могилы военкора военного корреспондента издания «Известия» Александра Федорчака: «Это непозволительно, возмутительно, чудовищно. Мы самым решительным образом осуждаем такие действия».