Сообщения СМИ о злости Трампа на Путина и черноморская инициатива. Темы брифинга Пескова

В Кремле не удивлены расследованию газеты The New York Times (NYT) о вовлеченности США в конфликт на Украине: «Если вы вспомните все наши заявления, заявления президента [России Владимира] Путина — начиная с 2014 года — о роли США и Великобритании в организации переворота на Украине, о их действиях в плане милитаризации Украины, то здесь многое всплывает, что доказывает эти действия, безусловно».