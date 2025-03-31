Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы

Процесс в отношении Ле Пен и почти 30 ее соратников шел с сентября прошлого года. По версии обвинения, ультраправые создали «схему хищения» €21 тыс. в месяц, выделяемых ЕС каждому депутату для оплаты работы помощников. За 2004−2016 годы они таким образом присвоили почти €3 млн, нанимая ассистентов фиктивно. Помощники, как утверждается, на самом деле работали на партию «Национальный фронт» (FN, так RN называлась до 2018 года).