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Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы

Глава фракции ультраправой французской партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен по делу о хищениях средств Европарламента приговорена к пятилетнему запрету на участие в выборах и четырем годам лишения свободы (два года под домашним арестом и два условно), сообщает BFMTV.

Источник: AP 2024

Также ей предстоит выплатить штраф €100 тыс.

Из-за приговора Ле Пен не сможет участвовать в президентских выборах 2027 года.

Политик ушла с заседания суда, не дождавшись оглашения приговора. Телеканал TF1 анонсировал интервью с ней вечером 31 марта.

Процесс в отношении Ле Пен и почти 30 ее соратников шел с сентября прошлого года. По версии обвинения, ультраправые создали «схему хищения» €21 тыс. в месяц, выделяемых ЕС каждому депутату для оплаты работы помощников. За 2004−2016 годы они таким образом присвоили почти €3 млн, нанимая ассистентов фиктивно. Помощники, как утверждается, на самом деле работали на партию «Национальный фронт» (FN, так RN называлась до 2018 года).