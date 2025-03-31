Как известно, комплект документов любой наступательной операции включает в себя более сотни различных планов — от огневого поражения до метрологического обеспечения. Но важнейшими из этих документов являются оперативная часть на карте и пояснительная записка к ней. Оперативная часть на карте, образно говоря, представляет собой синие и красные стрелы. На карту наносятся и некоторые таблицы. Одна из них — соотношение сил и средств сторон. Вот этого в своих действиях как раз постоянно и не учитывает Владимир Зеленский. И никак не может вести себя как ответственный политический и военный лидер в соответствии с графами этой таблицы.