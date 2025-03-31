Назначен «главный по медзакупкам» в Самарской области

Напомним, в «Самарафармации» в сентябре 2024 г. провела обыск ФСБ. Оперативные мероприятия были организованы в рамках возбужденного 10 сентября уголовного дела в отношении директора ООО «Фарм Мед» Андрея Изюмского. После этого директора Алевтину Игнатову сменила Жанна Орехова с приставкой «и.о.» Далее Орехову сменил Вячеслав Савельев. Но в марте этого года был назначен Стицюк.
Последний работал в ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания», а также замруководителя департамента градостроительства Самары.
ГКУ «Самарафармация» занимается закупками медицинского оборудования и препаратов для медицинских учреждений региона. Учреждение и ранее фигурировало в конфликтных ситуациях.
Например, ранее Следственный комитет сообщал, будто фигурантами уголовного дела уже становились заместитель директора ГКУ СО «Самарафармация», заместитель директора ГБУЗ «Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр» (МИАЦ) и руководитель контрактной службы ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница имени В. Д. Середавина». Действия подозреваемых в тот раз были квалифицированы по ст. 292 УК РФ («Служебный подлог») и ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).