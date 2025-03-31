Назначен «главный по медзакупкам» в Самарской области

Напомним, в «Самарафармации» в сентябре 2024 г. провела обыск ФСБ. Оперативные мероприятия были организованы в рамках возбужденного 10 сентября уголовного дела в отношении директора ООО «Фарм Мед» Андрея Изюмского. После этого директора Алевтину Игнатову сменила Жанна Орехова с приставкой «и.о.» Далее Орехову сменил Вячеслав Савельев. Но в марте этого года был назначен Стицюк.