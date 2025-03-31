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FT: страны Балтии опасаются перемирия на Украине

Прекращение огня на Украине значительно усилит угрозу безопасности стран Балтии, так как у России появится «возможность перевооружить и передислоцировать свои силы на северо-восточный фланг НАТО», заявили в разговоре с Financial Times министры обороны Эстонии и Литвы Ханно Певкур и Довиле Шакалене.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с Россией и с Украиной о завершении боевых действий, но полное прекращение огня по-прежнему кажется отдаленной перспективой. Тем не менее Эстония, Латвия и Литва, согласно статье, обеспокоены тем, что Россия якобы уже разработала планы увеличения военного производства и размещения дополнительных войск вдоль их границ.

Мы все понимаем, что, когда война на Украине закончится, Россия очень быстро перераспределит свои силы. Это значит, что (для нас) очень быстро возрастет уровень угрозы.

Ханно Певкур
министр обороны Эстонии

Шакалене подтвердила его опасения во время недавнего визита в Великобританию: «Давайте не будем обольщаться. Россия использует время после прекращения огня для наращивания своего военного потенциала. У них уже есть огромная, обученная боевым действиям армия, которая собирается стать еще больше».

Особенно обеспокоены страны Балтии военными учениями «Запад», которые осенью этого года проведут Россия и Белоруссия вблизи из границ.

Эти учения, которые проводятся раз в четыре года, имитируют конфликт со странами НАТО и задействуют десятки тысяч военнослужащих (по данным Минска, 13 000 человек), танки, авиацию и артиллерию.

Оба министра также предостерегли от передислокации войск НАТО из Эстонии и Литвы для формирования «европейских сил сдерживания», которые будут размещены на Украине после прекращения огня.

Нельзя ставить под угрозу безопасность восточного фланга НАТО. Нельзя лезть в ловушку и задействовать европейские силы на Украине. В этом случае у нас возникнут риски на нашей границе.

Ханно Певкур
министр обороны Эстонии

Ранее страны восточного фланга НАТО, включая Польшу и Румынию, выразили обеспокоенность по поводу ввода европейских войск на Украину в ущерб их собственной безопасности. Эстония также выступила против планов Великобритании передислоцировать британские силы, предназначенные для обороны Балтии, на Украину. Сейчас Литву защищает немецкая бригада, которая будет размещена там в ближайшие месяцы, Латвию — многонациональные силы во главе с Канадой, а Эстонию — британская бригада, которая может быть переброшена из Великобритании в кратчайшие сроки.