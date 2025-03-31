FT: страны Балтии опасаются перемирия на Украине

Ранее страны восточного фланга НАТО, включая Польшу и Румынию, выразили обеспокоенность по поводу ввода европейских войск на Украину в ущерб их собственной безопасности. Эстония также выступила против планов Великобритании передислоцировать британские силы, предназначенные для обороны Балтии, на Украину. Сейчас Литву защищает немецкая бригада, которая будет размещена там в ближайшие месяцы, Латвию — многонациональные силы во главе с Канадой, а Эстонию — британская бригада, которая может быть переброшена из Великобритании в кратчайшие сроки.