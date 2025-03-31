Стубб: в администрации США не обсуждают всерьез выход из НАТО

Трамп неоднократно выражал недовольство деятельностью НАТО. Еще до своего избрания он грозил выходом США из Североатлантического альянса, если европейские партнеры не возьмут на себя большую финансовую ответственность за собственную безопасность. После вступления в должность он заявлял о намерении добиться того, чтобы государства — члены НАТО в Европе увеличили расходы на оборону до 5% ВВП.