Стубб: в администрации США не обсуждают всерьез выход из НАТО

ЛОНДОН, 31 марта. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб сообщил, что пока не слыхал от должностных лиц высокого ранга американской администрации, что США выйдут из НАТО.
«Я еще не слышал, чтобы какой-либо видный [чиновник] в администрации США сказал, что они каким-то образом выходят из НАТО», — приводит его слова агентство Reuters.
Стубб поддержал курс президента США Дональда Трампа, направленный на оказание давления на Европу в вопросе увеличения военных расходов. «То, что сейчас делает президент Трамп, правильно. Он оказывает давление на европейские государства, чтобы они увеличили свои расходы на оборону и взяли на себя больше ответственности за собственную безопасность», — сказал он.
29 марта Стубб встретился с Трампом в штате Флорида, обсудив двусторонние отношения в ходе игры в гольф.
Трамп неоднократно выражал недовольство деятельностью НАТО. Еще до своего избрания он грозил выходом США из Североатлантического альянса, если европейские партнеры не возьмут на себя большую финансовую ответственность за собственную безопасность. После вступления в должность он заявлял о намерении добиться того, чтобы государства — члены НАТО в Европе увеличили расходы на оборону до 5% ВВП.