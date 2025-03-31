Песков обратил внимание на отсутствие прямых цитат Трампа о его злости на Путина

«На мой взгляд, все, что сейчас публикуется, в очень большой степени некая политическая пена, которая очень быстро сойдет. При этом не стоит думать, что все априори будет хорошо между Вашингтоном и Москвой, но в данном случае важно смотреть на действия американцев, а не на их слова. Мы видим, что, если Трамп и на кого-то зол, то в первую очередь на Зеленского. Он зол на Канаду, на своих партнеров по НАТО. И он это высказывает откровенно», — заключил Ордуханян.