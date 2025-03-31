Замглавы Волжского района назначен Алексей Целовальников

«Он будет курировать социальное направление. Алексей Николаевич имеет большой опыт работы на муниципальной и государственной службе. С июня по октябрь 2024 г. исполнял обязанности министра молодежной политики Самарской области. Уверен, что профессионализм и опыт Алексея Николаевича станут ценным вкладом в развитие Волжского района», — написал Шарков в своем Telegram-канале.